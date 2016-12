Melanie je desetiletá holčička, která miluje dobrodružné příběhy a učení nových věcí. Problém je, že nemůže chodit do obyčejné školy. Spolu s jí podobnými dětmi žije v celách chráněné vojenské základny a celý den se nesmí hnout z pout. Melanie totiž vůbec není lidské mládě, ale malý hladovec.

Co, nebo kdo, je hladovec a jak se jím Melanie stala? To prozradí kniha a nyní již také audiokniha Všemi dary obdarovaná. Postapokalyptický román britského autora M. R. Careyho je výjimečný nejen tématem, ale také tím, že je z velké části vyprávěn z pohledu malé hrdinky, malého hladovčete.

Melanie si nepamatuje na nic jiného, než život v okovech a pod dozorem seržanta Parkse či doktorky Caldwellové. A vlastně nad svým osudem ani moc nepátrá, bere ho prostě jako hotovou věci. Ke štěstí jí stačí, že jednou za týden dostane k jídlu misku červů a smí chodit do školy. Školu miluje, především, když je učí skvělá a báječná slečna Justineauová. Jednoho dne se však stane něco, co všem výše uvedeným navždy změní život a donutí je spolupracovat. Do pevnosti vtrhnou hladovci a z Melanie, slečny Justineauové, doktorky Caldwellové, seržanta Parkse a mladého Parksova vojáka jsou náhle psanci na útěku.

Při putování zpustošenou Anglií je Melanie konfrontována s drsnou skutečností, je vlastně nemrtvá a Caldwellová ji „chovala“ v pevnosti jen jako testovací objekt. Všichni nacházejí hranice svých možností, vzájemné vztahy se zamotávají a rozplétají jako chapadla houby, která celou pohromu způsobila. Děj neúprosně spěje k velmi nečekanému závěru. Zachrání Melanie svou milovanou učitelku přes zuby nenasytných hladovců? Bude za ni bojovat jako malá odvážná titánka? A vlastně, zachrání všechny sama před sebou? Zaposlouchejte se do audioknihy Všemi dary obdarovaná, z vydavatelství OneHotBook, a velmi rychle vše rozpletete.

Všichni tři interpreti vdechli svým hrdinům živost, osobnost a i přes mnohou počáteční nelibost (nechce se vám fandit někomu, kdo nechá Melanii rozřezat na pozorování) si je zamilujete, jakmile promluví svým vlastním hlasem a ne skrz Melanii. Příběh je vyprávěn ze tří různých pohledů. Prvním je Melanie v podání Kláry Sedláčkové-Oltové. Herečka vtiskla své hladové holčičce něžnost, moudrost i nadhled, pro které vám bude připadat bezmála k sežrání. Tu vystřídá Dana Černá jako slečna Justineauová (a občas doktorka Caldwellová). Klidný, nevzrušený přednes Černé způsobí mrazení v zádech a nezkrotnou závist mít také tak chytrou a starostlivou učitelku. Posledním hlasem a třešničkou na dortu je Vasil Fridrich v kapitolách seržanta Parkse. Fridrichovi věříte každé slovo, jeho rozhodnost je nakažlivá a často celé podivné skupince zachrání život. Tři báječné hlasy, tři úhly pohledu na dobrodružství, u něhož oněmíte.

Carey napsal velmi svěží román o neznámé houbové infekci, která přivodila přerod lidské rasy v tlupu neustále hladových nemrtvých, kterým neodolatelně voní čerstvé lidské maso. I když se jedná o trochu neotřelé téma a občas zatoužíte potupně vrhnout do záchodové mísy, slibuji, že si poslech audioknihy opravdu užijete díky napínavému ději, sympatickým hrdinům a krásné interpretaci všech zúčastněných. A věřte, že si lze zamilovat i zombie holčičku, když je to právě všemi dary obdarovaná Melanie. A vůbec nevadí, že má pořád takový ukrutný hlad.