Turismus, obchodní cestující a eventy. To jsou hlavní způsoby naplnění kapacit českého hotelnictví. Přestože po revoluci situace v této oblasti stagnovala, dnes je možné s uspokojením říci, že se ubytovacím subjektům daří. Booking termínu a pokoje pro trávení letní dovolené se doporučuje raději s předstihem měsíců. Obdobná je situace v oblasti kapacit pro konání konferencí, seminářů a firemních akcí. Poptávka mnohdy převyšuje nabídku. Praha, Brno, Ostrava, ba celé Česko není nafukovací.

Není důležité KDY, ale KDE

Najít sál pro konferenci se tak může stát tuze tvrdým oříškem. Zvolené zázemí by totiž mělo poskytovat nejen potřebnou kapacitu, co do počtu účastněných osob, ale především být logisticky přístupné, umožnit pohodlné ubytování a dokonalý servis. Několikadenní semináře, workshopy a konference si musí udržet patřičnou úroveň.

Neslevujte z nároků

Moderní konferenční prostory jsou žádaným artiklem a velkou devízou českého hotelnictví. Několik sálů pod jednou střechou umožní pobyt až stovkám hostů na jednom místě. Vybavení nejmodernější IT technikou, ozvučením, vysokorychlostním internetem a dodatečné služby cateringu jsou zárukou kvalitní péče a snem každého event marketéra.

Vše pod jednou střechou

Nejčastěji volenou adresou v hledáčku pobytových míst, je hlavní město, v němž sídlí většina korporací, holdingů a celosvětových dceřiných firem. Hotel Praha je sázkou na jistotu, při níž budou spokojení nejen účastníci akce, ale i její pořadatelé. Svěřit se do péče kvalitního hotelu, který zajistí sály, salonky, ubytování v pokojích, coffee breaky, rautové obědy i večeře, je prostě k nezaplacení.

V tuto chvíli již nic nestojí v cestě užít si výjezdní zasedání plnými doušky. Načerpat přitom nové vědomosti, povzbudit kolegy i obchodní partnery a možná i navázat nová přátelství.