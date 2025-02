Druhý díl série kriminálních thrillerů s psychologem OʼLoughlinem. Ten se snaží podpořit londýnského detektiva Ruize, který ztratil paměť a jde mu o život. A nejen jemu.

Minulost vás pronásleduje, i když si ji zrovna nepamatujete. Přesně to je problém detektiva Vincenta Ruize. A že mu s životem dokáže zamávat. Tohoto strážce zákona totiž vylovili postřeleného z ledových vod Temže. A on vůbec netuší, jak se tam dostal. Kromě toho v kapse našel fotografii dívky, která už je roky pohřešovaná a má se za to, že není na živu. Aby si vzpomenul, pomáhá mu psycholog Joe O’Loughlin, jenže není čas. Detektivovi jde po krku hned několik lidí včetně mafiána, který je shodou okolností otcem pohřešované dívky. Tu měl podle všeho Vincent přivést zpět a pro tento účel dostal diamanty.

Ruiz má výčitky svědomí, že nedokázal dívku najít a i když byl za její vraždu odsouzen její soused, tělo Mickey se nikdy nenašlo. Ruiz si myslí, že není mrtvá a i přes nesouhlas nadřízených se znova pouští po stopě. Kniha získala „australského Edgara“ – Cenu Neda Kellyho – za nejlepší kriminální román roku 2005.

Tenhle thriller jen hýří komplikovanými postavami a je prošpikovaný nejistotou. I přestože hlavní postavou série je psycholog Joe O’Loughlin, v tomto titulu jde hlavně o detektiva Ruize. Je to sice druhý díl série, ale nepotřebujete nutně vědět, co se dělo v tom předchozím. Amnézie je promyšlený příběh plný zvratů, kdy netrpělivě čekáte, jak se to nakonec vyvrbí. A nejspíš budete řádně překvapeni. Postupné skládání příběhu krásně ladí s tím, jak si detektiv Ruiz vzpomíná. Chytí vás nejspíš už s počátečním vylovením komplikovaného tvrdohlavého Vincenta z Temže.

Audioknihu Amnézie namluvil Otakar Brousek ml. Ze začátku poslechu jsem měla pocit, že oblíbený herec trochu přehrává, ale postupně jsem si na jeho styl zvykla. Tištěnou knihu vydalo brněnské nakladatelství MOBA (2016) z originálu Lost (2005) a OneHotBook ji nahrál loni.

Vydavatel: OneHotBook, 2024, interpret: Otakar Brousek ml., režie: Michal Bureš, série: Joseph O’Loughlin, délka nahrávky: 13 hodin 43 minut, překlad: Alexandr Neuman