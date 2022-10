V našich domácnostech se objevuje stále více vychytávek, které nám zjednodušují a zpříjemňují život. Mezi takové příjemné drobnosti se řadí i vestavné zásuvky, se kterými bude interiér opět o něco hezčí a praktičtější. Jaké vestavné zásuvky si můžete pořídit a kam se dají instalovat?

Vysunout, vyklopit nebo odklopit – typy vestavných zásuvek

Pokud byste chtěli porovnat klasickou a vestavnou zásuvku, uvidíte hned jeden podstatný rozdíl. Vestavná zásuvka není na první pohled vůbec vidět, takže nijak neruší celkový vzhled interiéru, kdežto klasická zásuvka je viditelná, a to jak normální zásuvka umístěná na zdi, tak zásuvka ve formě prodlužováku.

V nabídce českého prodejce elektroinstalačního materiálu, společnosti Tympol Plus, najdete hned několik typů vestavných zásuvek:

Vestavné zásuvky výsuvné

U těchto vestavných zásuvek má tělo zásuvky podobu válce, který je skrytý pod deskou stolu, kuchyňské linky, pracovního ponku nebo skříňky. Abyste mohli zásuvku použít, musíte nejprve válec vysunout nad desku.

Vestavné zásuvky vyklápěcí

Podobně jako výsuvné zásuvky, jsou i zásuvky vyklápěcí pěkně schované v desce stolů, linek nebo skříněk. Pro jejich použití ale stačí, když zásuvku vyklopíte směrem nad desku.

Vestavné zásuvky zápustné

U zápustných zásuvek je to trochu jiné. I tyto zásuvky jsou šikovně zapuštěné pod deskou, ale k tomu, abyste do nich mohli zapojit spotřebič, stačí, když odklopíte nebo odsunete krycí víčko.

Jistě vás také zajímá, jaké spotřebiče můžete do vestavných zásuvek připojit. Možnosti jsou poměrně široké, protože vestavné zásuvky bývají vybaveny klasickými zásuvkovými vstupy i USB vstupy. Vybrat si můžete jaké vstupy a kolik jich budete potřebovat a podle toho zvolit daný model vestavné zásuvky.

Kam s nimi? Kamkoli

Využití vestavných zásuvek je v podstatě neomezené. Potřebujete vestavné zásuvky do kuchyňských linek, na kancelářské nebo dětské psací stoly, vestavné zásuvky do dílny nebo chytře umístěné vestavné zásuvky k nočním stolkům u postele? Nebojte se nainstalovat si tyto zásuvky všude, kde je chcete mít po ruce.

Vyklápěcí vestavné zásuvky jsou ideální právě na psací stoly. Výsuvné zásuvky můžete chytře umístit do nově budovaných kuchyňských linek a kuchyňských ostrůvků a zápustné zásuvky se hodí prakticky kamkoli – co třeba do dílny, kde mohou být chytře ukryty před nečistotami, dokud je nebudete potřebovat? Velmi praktické jsou i stolní rohové zásuvky.

