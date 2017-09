Tipů, rad a návodů, jak ušetřit, je ve vodách internetu nepřeberné množství. Ne všechny fungují a jsou ve výsledku tak efektivní, jak se na první pohled tváří. Připravili jsme pro vás proto netradiční článek, do kterého jsme sesbírali bizarní návody z celého světa, které se tomuto ošemetnému tématu s humorem a nadsázkou věnují.

Sprchujte se ve dvou anebo v práci

Pokud si čas od času dopřejete plnou vanu horké vody, měli byste vědět, že během tohoto relaxačního procesu odteče do kanalizace na 150 až 200 litrů této životadárné tekutiny. Při sprchování jde o nějakých 30 až 50 litrů. Někteří „experti“ ale radí, abyste se sprchovali v páru. Nejen, že utužíte vzájemné vazby, ale také ušetříte na spotřebě vody. Jiný návod také říká, že sprše byste se doma měli obloukem vyhýbat. Proč? Opět je důvodem finanční úspora. Namísto koupele v domácím prostředí se osprchujte v práci před odchodem domů anebo ráno po příchodu.

Nepijte příliš horkých nápojů a choďte dříve spát

Další z bizarních tipů říká, že bychom neměli konzumovat příliš teplých nápojů. Rychlovarná konvice, která ohřívá vodu, je totiž příliš nákladným spotřebičem. Proto raději využijte ohřev pomocí plynu anebo se holt „přelaďte“ na studené nápoje. Abyste ještě více ušetřili, choďte dříve spát a pokud to situace dovoluje, vstávejte pokud možno co nejpozději. Nejen, že ušetříte za svícení, ale také toho méně sníte a vypijete.

Zadlužujte se s rozmyslem

Dlužíte za nájem nebo energie? I přes výše uvedená doporučení jste spotřebovali příliš teplé vody? Do výplaty zbývá několik dlouhých dnů, ale vy potřebujete peníze opravdu rychle? Řešením může být půjčka ihned na účet. Mějte ovšem na paměti, že ne všechny půjčky jsou natolik výhodné, jak se na první pohled tváří. Proto mezi sebou jednotlivé parametry porovnejte třeba díky online kalkulačkám. Pokud navíc žádáte o nebankovní půjčky bez registru, měl i byste vědět, že společnost, která tento produkt nabízí, si musí riziko, jenž tímto úvěrováním podstupuje, kompenzovat výší úroků.

Netopte, vztekejte se!

Byli jsme výše uvedeným tipem příliš seriózní? Tak tady přinášíme další bizarnost. Na internetu dohledáte návod, který říká, že ušetřit můžete i na topení velmi jednoduchým způsobem, který oceníte především během zimních měsíců. Namísto zapínání drahého topení se raději vztekejte. Během chvilky se vám zvýší tlak i tep a v neposlední řadě samozřejmě i tělesná teplota. O rizicích infarktu se ale zahraniční zdroje nezmiňují.

Rozdělávání toaletního papíru jako sport

Průměrná domácnost spotřebuje asi osm rolí toaletního papíru měsíčně. Je vaše spotřeba „toaleťáku“ neúnosná? A co takhle vyzkoušet další z „úsporných tipů“, který nabádá k rozdělávání vícevrstvého papíru. Třeba u toho, který má pouze dvě vrstvy, dokážete ročně ušetřit na 200 korun. U tří nebo čtyř vrstvého toaletního papíru je úspora pochopitelně ještě větší.

Vařte na vícero dnů anebo pošlete děti k sousedovi

S tipem, který nabádá k uvaření jídla na více dnů, víceméně souhlasíme. Ušetříte nejen energie, ale především čas. Jídlo si pak můžete nosit do práce nebo ho dát dětem do školy. A když už jsme u těch dětí – pokud by nad ohřívaným jídlem časem začaly ohrnovat nos, pošlete je… k sousedům rovnou ze školy. Jistě budou velmi nadšení a vaše vzájemné sousedské vztahy dostanou nový rozměr.

Hrajte deskové hry a hledejte mince

Sledování televize je zbytečně drahým špásem. Namísto toho vytáhněte zaprášené Člověče, nezlob se anebo Dostihy a dejte si se zbytkem rodiny několik turnajů. Jakmile vás deskovky přestanou bavit, můžete je vyměnit za jiný koníček – uspořádejte dlouhodobou soutěž v hledání ztracených mincí. Žádný den nesmíte ulehnout do postele dříve, než najdete alespoň jeden peníz, který někdo venku vytratil. Nebojte, nebudete za blázny. Netradičnímu koníčku se věnují třeba v Anglii, kde tímto způsobem údajně dokáží našetřit v průměru 360 000 liber!