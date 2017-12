Pivo je naším národním nápojem, ale vyznáte se v něm? Nyní vám pomůže poznávat tento lahodný mok Kniha o pivu Pavla Borowiece a Marcely Titzlové.

Pivo je oblíbené nejen u nás, ale i ve světě. Ale ne každý se umí vyznat v tom, jak docenit kvalitní nápoj. Právě kniha, která má podtitul Jak pivo poznávat, ochutnávat a párovat s jídlem vám v tom pomůže.

Poznávání vlastností piva

Už na jedné z prvních stran najdete odpověď na všechno, co byste měli posuzovat u piva a proč mohou vzniknout chyby ve kvalitě.

Zorientujete se v barvách piva a průzračnosti. Význam má také druh pivního skla, do kterého je nápoj nalit.

Věděli jste, že kvalitní výčep se kromě jiného pozná také podle ochoty personálu podávat informace o pivu a naražení sudu nebo tanku? Určitý význam má také pěna. Je zajímavé, že nápoj s obsahem nad 10 % alkoholu většinou nemá výraznou pěnu, pokud nebyl použit oves.

Důležitá je také vůně. Pivo by kromě jiného mělo působit čerstvě, přirozeně, vyváženě.

Zajímavé je také to, že existuje kruhové schéma chutí a vůní, podle kterého se dobře zorientujete. To je další z praktických pomocníků, které Knize o pivu rozhodně nechybí.

Vznik piva a pivovary

V dalších kapitolách se dozvíte o tom, jak vzniká pivo, jaké existují druhy chmele, jaké existují pivní styly podle pivních kvasnic.

Naučíte se také poznávat piva různých stylů a z různých zemí. Pak je mnohem snazší vybírat ta kvalitnější a získávat chutnější nápoj. Jednotlivé styly obsahují podrobné charakteristiky i doporučení na jednotlivá piva.

Nechybí ani informace o archivaci piva, která podle druhů může být od roku až do 18 let.

Podrobná kapitola je věnovaná českým pivům a pivovarům, přičemž je dělí na pivovary s celostátní působností, regionální pivovary a craft pivovary včetně restauračních minipivovarů.

Kniha o pivu poradí, jak uspořádat ochutnávku jako zážitek. Jak se má pivo servírovat, jaká je doporučená teplota při podávání piva a jaký má význam.

Spojení jídla a piva

Neméně důležitá je kapitola o párování piva a jídla, kdy platí 10 významných pravidel. Jde například o harmonii, kontrast nebo třeba intenzitu chutí (silné jde k silnému).

V Česku se pije nejvíce český ležák a výčepní pivo, ostatní styly tvoří méně než 5 % spotřeby piva, uvádějí autoři knihy.

Výborným nápadem je tabulka oblíbených kombinací jídel a sýrů vhodných k nejznámějším pivním stylům.

22 receptů pak umožňuje vyzkoušet vše v praxi. Od nápojů, přes předkrmy a svačinky, přes polévky, hlavní chody, party jídla, až po dezerty a sladké mlsy.

Aby se čtenář dobře orientoval v odborné literatuře, je k dispozici na konci knihy také slovníček odborných výrazů, kde najdete třeba i výraz „náduvník”, což je nádoba ve sladovně, kde se namáčí ve vodě obilné zrno.

Kniha o pivu umožňuje pivařům, aby dobře poznali to, co tolik milují. Mohou kromě českého ležáku objevit třeba bavorský weizen, belgický gueuze, francký rauchbier, anglický bitter nebo stout, ale také pivo IPA z amerických craft pivovarů. Pak už zbývá jen vše převést do praxe a piva ochutnávat.

Oba autoři knihy jsou mezi pivem jako doma. Mgr. Pavel Borowiec, je zakladatelem šéfredaktorem časopisu Pivo, Bier & Ale. Je také porotcem tří nejvýznamnějších evropských degustačních soutěží European Beer Star, World Beer Awards a Brussels Beer Challenge a členem British Guild of Beer Writers.

Novinářka PhDr. Marcela Titzlová se věnuje hlavně životnímu stylu, v časopise Pivo, Bier & Ale je editorkou a autorkou receptů.

Kniha o pivu, kterou vydalo nakladatelství Smart Press, může být nejen zajímavým dárkem, ale také společníkem, díky kterému ze dobře zorientujete ve svém oblíbeném nápoji.

Pokud byste rádi vyzkoušeli nějaký ten zajímavý recept, připravili jsme pro vás dvě ukázky.

Oříšky v pivním karamelu

na 1 plech

Ingredience

• 150 ml stoutu

• 200 g nesolených burských oříšků

• 150 g třtinového cukru

• 1 balení vanilkového cukru

• 1/2 lžičky soli

• sušené chilli papričky (nejlépe z mlýnku nebo dobře rozdrcené)

Troubu předehřejte na 150 °C a plech vyložte papírem na pečení. Do středně velkého rendlíku nasypte burské oříšky, přidejte třtinový cukr, vanilkový cukr, sůl a pivo. Pomalu zahřívejte a současně míchejte, dokud nezačne směs vřít. Hned poté snižte teplotu a míchejte asi 10 minut, dokud se tekutina téměř nevstřebá. Takto připravenou směs rovnoměrně rozprostřete na plech

vyložený pečícím papírem a podle chuti posypte chilli papričkou.

Plech vložte do trouby na 10 minut, poté ho vyjměte a oříšky promíchejte. Následně plech vraťte do trouby a nechte péci ještě 10 minut. Nakonec plech z trouby opět vyndejte a nechte vychladnout. Oříšky skladujte ve vzduchotěsné nádobě.

Je nutné oříšky při pečení hlídat a také respektovat zkušenosti s vlastní troubou, protože oříšky se snadno pálí. Když přidáte víc piva, vznikne jednolitý plát karamelu, který můžete rozlámaný použít na efektní ozdobu třeba zmrzlinového poháru. Jinak se tyto oříšky skvěle

hodí k míse sýra při neformální degustaci různých piv.

Master tmavý (Plzeňský Prazdroj)

Pro přípravu můžete použít jak hodně výrazný silný černý ALE, tak spodně kvašený speciál. Master tmavý v sobě spojuje nejen nápadnou karamelovou, ale také kávovou a čokoládovou příchuť. Vysokou a na české poměry výjimečnou plnost doplňuje střední hořkost, ta se však při pečení z valné části vytratí. Příchuť chilli se s ní velmi zajímavě doplňuje.

Fotografie receptů: David Turecký

Fotografie autorů a piv u receptů: Archiv časopisu Pivo, Bier & Ale