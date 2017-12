Vánoce za svátky klidu a míru považujeme nejspíš i proto, že domů nosíme kousek přírody. Známý propagátor a milovník dřeva Martin Patřičný radí, jak se o stromeček starat, aby vydržel co nejdéle čerstvý. Co radí při výběru stromku u prodejců?

Pěkný vánoční stromeček korunuje adventní přípravy. Většinou toužíme po takovém, který hezky vypadá, někdy jsou pro nás důležité faktory, jestli se dá vrátit do přírody a odkud pochází. Někdo také váží, jestli si skutečně vybrat živý stromek nebo sáhnout po umělém.

„Strom je nejlepší vybírat takový, který rostl co nejblíže ke mně, je to pak symbol přírody, ze které pocházím,“ říká Martin Patřičný. Často se stromky, speciálně do větších měst dovážejí přes půl republiky. „Nebo se aspoň nebát zeptat, odkud strom je, poznat trochu jeho příběh. Každý dobrý prodejce by to měl vědět, tak poznáte i to, že se o stromy, které nabízí, dobře stará,“ dodává dřevař Patřičný. Doporučuje vizuálně posoudit jeho vzhled, při zatřesení by neměl výrazně opadat, jehličí má mít temně zelenou barvu a kůra se nemá odlupovat. Stav stromku se někdy těžko posuzuje.

„Nejdéle vám doma vydrží borovička, ta se ale kvůli rozložení větví hůře zdobí, dlouhou životnost má i jedle, ta je zase pro některé příliš drahá. Nejoblíbenější a nejlevnější smrček začíná opadávat nejdříve, smrk pichlavý (také stříbrný) vydrží déle než ztepilý, ale při zdobení počítejte s ostrým jehličím,“ říká k výběru vhodného stromku Martin Patřičný. Osobně si každé Vánoce pořizuje jiný druh, podle momentální nálady. „Hlavní je, aby šlo o strom z lesa, tedy živý, jedině ten přinese do domova vůni a atmosféru Vánoc. Je ale pravda, že ti, kteří si pořizují umělé stromky, šetří naši přírodu, a za to bychom jim měli být vděční,“ zamýšlí se Patřičný.

Pravidla péče o vánoční stromek podle Martina Patřičného

1) Koupený stromek umístěte do chladného a tmavého místa, například do garáže nebo na balkon (ale pozor, na jižně orientovaných svítí celý den slunce).

2) Zbavte se kousek kmínku, tím že ho seříznete. Zbavíte se vrstvy, která může být zalitá pryskyřicí, a stromek pak bude lépe nasávat vodu.

3) Umístění stromku je důležité dobře vybrat. Mělo by být daleko od topení a pokud možno by na něj nemělo svítit slunce, jinak začne brzy opadávat.

4) Do stojánku ho dejte tak, aby zbylo dost místa také na vodu. Stabilita lze pojistit zasunutím úlomků malých přebytečných větviček do volného prostoru mezi kmenem a stojánkem.

5) Před vlastním zdobením stromečku je vhodné ho důkladně postříkat vodou z rozprašovače a nechce stromek oschnout. Umožníte mu trochu se na chvíli zavlažit.

6) Ke stromečku do stojánku pravidelně nalévejte vodu. Stromek je schopen vypít dokonce litr za den, záleží na jeho velikosti a na podmínkách. Nejvíce vody vyžadují smrky.

7) Vánoční stromeček potřebuje pokud možno chlad a vlhko, jestliže je to možné, snižujte na noc topení. Vlhkost zajistíte třeba odpařovací miskou nebo vlhkým hadrem v blízkosti stromku.

Za těchto podmínek může vánoční stromek vydržet dokonce až do února a zajistí vám voňavou atmosféru.

Co se stromkem, když začne opadávat

„Pokud se neživíte uměním ze dřeva a nevyužijete ho do kotle ani do kompostu, pak už zbývá jen stromek vyhodit,“ říká Patřičný. Důležité je přitom nedávat stromek do popelnice, ale nechávat ho vedle nich. Některá města zajišťují na určitý termín kontejnery na tyto stromky.

„Čas, kdy mají lidé doma kus lesa, je tím nejkrásnějším v roce. Čeho se na Vánoce nejméně rádi vzdáte? Hory dárků, kapra nebo stromečku? Každému pro klid v duši doporučuji strávit se stromy i zbytek roku, i když jen na chvíli v lese na procházce,“ uzavírá známý dřevař, Martin Patřičný.