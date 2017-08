Přečetli jste si knihu Marie Kondo Zázračný úklid a změnila vám život? Autorka knihy Zázračný úklid v hlavě aneb kouzlo nehrocení metodu Marie Kondo také vyzkoušela, a pak jí došlo, že úklidem ponožek to všechno teprve začíná.

Sarah Knight spolupracovala jako editorka v řadě vydavatelství s řadou významných spisovatelů, dokud nedala sbohem korporátnímu životu a nepřestěhovala se s manželem z neworského Brooklynu do Dominikánské republiky.

Metoda ToMěNetrápí

To, že si uděláte pořádek, vám pomůže získat přehled nad věcmi. Ale pak je tu ještě život, který je potřeba žít. Záleží na vašich prioritách a na tom, s kým a čím chcete trávit váš čas.

Od knihy Zázračný úklid v hlavě, kterou vydalo nakladatelství Bizbooks (2017) ve společnosti Albatros Media, nečekejte příliš vážnosti. Titul vám dává jasně najevo, že teď jste na řadě vy a měli byste se podle toho zařídit. Důležité je hezky prožívat život.

Jak autorka říká „Osobní zásady jsou skvělý způsob, jak si ušetřit hrocení rychle, efektivně a prakticky bez rizika raněných citů.

Je-li mi něco ukradený, ale nachází se to v šedé zóně, kde hrozí, že bych mohla ranit něčí city bez ohledu na to, jak upřímná a zdvořilá budu, prostě to připíšu na vrub „osobní zásadě”.”

Pokud děláte činnosti, které vám nepřinášejí radost a setkáváte se s lidmi při příležitostech, které nesnášíte, je potřeba třídit. Hrocení záležitostí jako jsou názory ostatních, „nutná” potřeba udělat něco trendy, řešit rodinné konflikty, je škoda času a energie. A obojího člověk nemá nikdy dostatek.

Autorka se zaměřuje hlavně na pocity viny, tlaky v práci, různé vzájemné ovlivňování. Obav, které nás nutí k přemýšlení, je zkrátka spousta.

Nabízí různé varianty a postupy, jak s hrocením přestat. Začíná „prvním stupněm ohrožení” a pokračuje až k těm nejtěžším, mezi které patří váš nedostatek zájmu o děti kamarádů.

Můžete se v knize Sarah Knight najít, může vám pomoci, ale také se můžete jen pobavit. Pro všechny tyto případy je příznivou zprávou, že autorka již napsala pokračování. Po bezstarostnosti totiž většina z nás tajně touží.