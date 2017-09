Zimní období, kdy už nebude možné trávit tolik času venku na prolézačkách, na odrážedle, na kole nebo na delších procházkách, se blíží. A každý rodič řeší, čím ty svoje dětičky zabavit, aby se příliš nenudily, a aby z nudy neudělaly z bytu kůlničku na dříví. Tady je pár osvědčených tipů na zábavu, kterou snad žádný předškolák neodmítne.

Proč se děti potřebují bavit?

Samozřejmě proto, aby se nenudily. Ale to je jen jeden na první pohled patrný důvod. Gró dětské zábavy z her a činností tkví v tom, že každá kreativní zábava rozvíjí psychiku, motoriku, představivost dítěte a také výrazně posiluje nervový systém.

Zapomenout nesmíme ani na sociální učení pomocí hry a také na to, že hra v raném dětství utváří důležité základy životního stylu později dospělého jedince a také návyky v trávení volného času.

Jak si začít hrát?

Hra je tedy to nejlepší, co můžete svým dětem během nepříjemných sychravých dní nabídnout (a nejen tehdy). A jak se do hraní s dítětem vložit? Nemusíte nutně vyndávat „Člověče, nezlob se“ nebo pexeso. Jednak na to všechny děti nejsou a jednak je to příliš řízená aktivita, která i takto malým dětem sice svědčí, ovšem jen občas.

Spíše do toho pusťte z druhé strany – udělejte hru ze všeho, co musíte během dne stihnout. Tedy z oblékání, vaření, úklidu. Ale třeba i z nákupu. Doma si přichystejte nákupní seznam, inspirovat se můžete třeba v letáku Lidl . A pak už se vydejte do obchodu a pověřte dítě pátrací akcí.

Půjde to i v kuchyni

I menší děti můžete nechat vařit s vámi. Už přibližně dvouletý prcek je schopen zacházet s příborovým nožem. Nechte ho pokrájet měkkou zeleninu, jakou je například cuketa. Anebo mu ke krájení dejte těstoviny, které pak použijete třeba na šunkafleky.

Pokud se chystáte upéct buchtu, nechte dítě, ať nabere dva hrníčky mouky, hrníček cukru, k tomu přidejte několik vajíček (3 – 4), prášek do pečiva, čtvrt hrnku oleje a asi hrnek mléka. Špetku soli. Ochuťte jakkoliv (nebo nechejte tak), jen zamíchejte a šup s tím na předem vymazaný plech máslem. I ten plech může namastit vaše ratolest. A pak ji nechte, ať sleduje, jak se buchta krásně peče.

Když buchtu po vyndání z trouby necháte chvilku vychladnout a pak na ni pokladete kostičky čokolády, i tu dokáže předškolní dítě stěrkou rozetřít a bavit se tím poměrně dlouho i s vámi.

Hry mimo kuchyni mohou také nenásilně plynout

Až skončíte v kuchyni, můžete třeba začít zametat, skládat prádlo, případně jej teprve věšet. S většími dětmi může přijít na řadu například cvičení se slovy anebo i s čísly.

Pokud máte doma pětileté dítě, jistě se mu brzy bude hodit schopnost rozdělit slova na jednotlivé hlásky. A co třeba schopnost odvyprávět příběh, který mu řeknete vy? I čísla nebo počty můžete proměnit v zábavu (Na sušáku visí tři ponožky. Kolik jich tam bude, až pověsím ještě jednu?).

Dítě potřebuje také hračky

Až bude dítě upomáhané a upřemýšlené, vyzve vás, abyste si teď šli hrát jeho hry. Případně si je půjde hrát zcela samo, spokojené s tím, že s ním maminka či tatínek strávili dlouhé chvíle plné zajímavé zábavy. Je ale nutno dítěti vybavit pokojíček hračkami, ke kterým se bude rádo vracet, protože mu nabízejí něco zajímavého.

Děti ocení kreativní nápady a hračky, které lze využít mnoha způsoby. Nepřekonatelné jsou proto různé kostky, vkládací tvary, hračky navlékací, spojovací. Anebo třeba postavičky, se kterými si děti mohou hrát jakoby s kamarády. Když nahlédnete například do letáků Tchibo , jistě tu potkáte hračky, které ocení i vaše děti.

Sledujte hru vašich dětí

Hru dětí se vyplatí sledovat. Ne vždy a ne pořád, ale měli byste si držet přehled o tom, jak a na co si vaše dítě hraje, když není nikým rušeno. Do hry totiž děti často promítají své zážitky, svá trápení, radosti a zkušenosti. Tím, že budete po očku hry sledovat, získáte poměrně slušný přehled i o tom, co dítě dělalo v době, kdy jste s ním zrovna nebyli.

Nechte dítě, aby ono samo vymýšlelo náplň svého času

Pokud se dítě má naučit se zabavit ve starším věku samo a vyhnout se tím pocitům nudy a marnosti, je nutné už od malinka upřednostňovat hry, které si dítě samo vymyslelo. Takže pokud se baví, nerušte jej a neodvolávejte k jiné hře (pokud nejde o nutný úklid nebo splnění povinnosti, kterou jste mu předtím uložili). Zahrané dítě pochvalte, že se vám líbí, jak si krásně hraje a nechte jej jeho zábavě. Iniciativu vyvíjejte až tehdy, když vás o to dítě samo požádá.