Čekáte dítě a už si spřádáte předsevzetí, jak budete dokonalá matka? Jenže dokonalá matka neexistuje. Alespoň tak nás matky uklidňuje ve své knize Dokonalá matka je mýtus! Virginie Duplessyová (XYZ, 2016).

Snad každá žena touží být skvělou matkou, zkrátka tou nejlepší. Jenže očekávání a realita se velmi často poměrně široce rozcházejí. Na toto téma nejspíš narazíte s kamarádkami, ale veřejně se o nedokonalosti příliš nemluví. Od žen se přece očekává, že mají být perfektními matkami, které bravurně zvládají péči o děti, domácnost a ještě přitom vypadají, jako by se procházely po módním mole. Samozřejmostí je dokonalá znalost psychologie dětí, umět s nimi vycházet za jakékoliv jejich nenálady, zkrátka být dokonalá matka.

Spisovatelka a bývalá novinářka Virginie Duplessyová je matkou dvou dětí, takže velmi dobře zná všechna úskalí, která jsou s mateřstvím spojená. Nebere si žádné servítky a otevírá toto tak trochu opatrné téma s razancí a bez vytáček. Nejprve zcela nepřikrášleně vysvětlí situaci obyčejné matky a na druhé straně konstatuje, jak by to či ono provedla dokonalá matka, tedy samozřejmě za předpokladu, že vůbec existuje. Autorka knihy je přesvědčena, že tento druh žen vlastně vůbec neexistuje a jen nám touží vnutit pocit, že jsou dokonalé.

Virginie Duplessyová provází čtenářky situacemi okolo těhotenství, porodu i samotného mateřství. Získáte radu, jak rychle vykoupat dítě, aniž by zůstalo na podlaze množství vody nebo třeba, jak najít spolehlivé hlídání. Autorka nejspíš shrnula většinu situací, které se matce mohou přihodit. Patří mezi ně i tato:

Teorie

… levé nohy

Tato teorie funguje stejně spolehlivě, jako že krajíc chleba vždycky spadne na zem špatnou stranou (kde je namazaný máslem, nutelou nebo marmeládou).

Vyzkoušejte si ji sama:

Vezměte do ruky botu a požádejte své malé dítě, aby natáhlo nožičku patřící do botičky, kterou držíte v ruce. Řeknete: „ne, dej mi druhou nožičku.” Ale ono k vám bude tvrdohlavě natahovat tu nesprávnou. Vyčerpaná bojem vyměníte botu a dítě k vám konečně natáhne TU DRUHOU. Takže zase tu nesprávnou. Takhle to chodí i s ponožkami, holínkami, sněhulemi a botičkami.

Dítě dokonalé matky se obouvá samo už od sedmi měsíců, ale ano, ano! I když ani ona sama tomu nevěří.