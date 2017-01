Už jste zahájili plnění svých novoročních předsevzetí? Bylo v nich hubnutí a očista organismu po svátečním opulentním pojídání? Vrhněte se na změnu tak, aby byla uskutečnitelná.

Je dobré si dávat taková předsevzetí, která můžeme splnit. Ne každý z nás má dostatek vůle na radikální změnu, pokud nás k ní ovšem nedonutí zdravotní problémy. Samozřejmě můžete vyzkoušet nejrůznější kůry a detoxikační programy, hlavní změnou by ale mělo být především to, že se budete cítit skvěle a mít dostatek energie. Nabízíme vám několik tipů, jak se dostat do formy, abyste si skutečně mohli užívat života. Můžete si vybrat jen některý nebo všechny. Když se do nich dáte s chutí, bude vždy výsledek daleko lepší.

Vsaďte na přírodní zásobárny energie

Řada potravin vaše tělo nastartuje a dodá energii. Stačí vědět, po kterých sáhnout. Skvělými zástupci jsou třeba citrony, čočka, ale i další potraviny. Hruška se přitom postará o vyloučení jedovatých látek z těla.

Posílení pitného režimu

Šťávy (myšleno domácí, čerstvě odšťavněné) jsou sice zdravé, pro své tělo toho ale uděláte víc, když místo většího množství těchto šťáv vypijete více vody. Tělo tak bude mít lepší možnost odplavení špatných látek z těla.

Detoxikujte

Detox je velmi diskutované téma, stále častěji se z řad vědců a lékařů ozývají hlasy o jeho zbytečnosti, někdy dokonce i o mírné škodlivosti. Podle nich má lidské tělo vlastní očistný mechanismus, který funguje bez našeho přičinění. Pokud jste ale přesvědčeni o tom, že kúra vašemu tělu prospěji, měli byste si ji užít. Na Stylu života jsme se už několikrát tomuto tématu věnovali. Vyzkoušet můžete třeba Detoxikační koktejl, pro vytrvalé stojí za pokus 7denní detox prostřednictvím zelených smoothie podle Viktorie Boutenko.

Změna stravování

Především začátkem roku často útočí chřipky. Proto je zapotřebí vsadit především na vitamíny v přírodní podobě. Pro tento účel jsou ve zvýšené míře ideální například kvašené výrobky, citrony, česnek a cibule.

Velmi podstatné je na fungování trávicího systému vláknina. Měli byste tedy jídelníček obohatit o luštěniny, obilniny, hnědou rýži nebo třeba jablka.

Relaxujte

Správná relaxace je velmi podstatnou součástí zdravého lidského života. Každodenní život je plný stresu, proto je zapotřebí ho pokud možno eliminovat a zaměřit se na chvíle odpočinku. Ten může být spojen s cvičením jako je jóga nebo pilates. Co ale může dělat každý a nic k tomu nepotřebujete, jsou dlouhé procházky na čerstvém vzduchu. Když svižným krokem denně chodíte alespoň 30 minut, prospějete fyzičce. Pokud procházky navíc vedou přírodou, pomáháte i psychice. Stejný čas můžete věnovat i relaxaci za příjemné hudby, případně se vydejte na masáže. Každá z těchto činností, pokud je prováděna pravidelně, má pro organismus velký význam.

Začněte se věnovat sobě, tělo to ocení a vy se budete cítit skvěle. Poslouchejte své tělo a nalaďte se na skvělý rok.