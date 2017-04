Maximovi patří na světě smutné významné místo. Patří totiž mezi 10 dětí na světě, které trpí závažným onemocněním. Pomoci se mu rozhodl zpěvák a kytarista kapely Wohnout.

Syndrom Mabry je onemocněním, které dosud není příliš známé a bylo diagnostikováno pouhým 10 dětem na světě. Malý Maxim z Prahy je jedním z nich, a proto potřebuje specifickou zdravotní péči, která je nákladná. Na jeho podporu tak vznikl unikátní projekt, který založil zpěvák a kytarista Honza Homola ze skupiny Wohnout. Záštitu nad celou akcí převzal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Zúžení dýchacích cest a celodenní potřeba kyslíku, porucha polykání, která vyžaduje dodávání potravy sondou přímo do žaludku, nefunkčnost tlustého střeva, epilepsie, ochablé svalstvo a mnoho dalšího je dennodenním trápením šestiletého Maxima a jeho rodiny. Dlouho neznali příčinu, až nedávno se podařilo celkovou diagnózu stanovit. Nazývá se Mabry syndrom a není o ní mnoho známého.

Dražba kytary s řadou podpisů

Péče o malého Maxima je čtyřiadvacetihodinová, velmi náročná a také velmi nákladná. Proto se zpěvák a kytarista Honza Homola ze skupiny Wohnout rozhodl Maximovi a jeho rodině pomoci. Před rokem založil projekt Kytara pro Maxima, jehož prostřednictvím chce získat co nejvíce finančních prostředků pro zajištění potřebných zdravotních pomůcek.

„Rozhodl jsem se věnovat svou kytaru k dražbě, která doufám vynese co nejvíce peněz, aby se malému Maximovi dostalo všech potřebných věcí. A aby to bylo zajímavé i pro dražitele, celý minulý rok tato kytara se mnou putovala po koncertech a festivalech, kde ji podepsalo několik desítek významných osobností,“ říká Honza Homola, zpěvák skupiny Wohnout. Na kytaře tak najdete podpisy mnoha zpěváků jako je Eva Pilarová, Michal Hrůza, členů kapely Chinaski, Monkey Bussiness, Čechomor. Také mnoha herců, například Pavla Lišky, Vojty Kotka, ale i kupříkladu režiséra Jakuba Koháka či kardiochirurga Jana Pirka. „Těch podpisů je tam opravdu mraky. Jedním, si myslím, že v tuto chvíli už opravdu vzácným, je podpis bohužel už zesnulého kytaristy Radima Hladíka,“ upřesňuje Honza Homola ze skupiny Wohnout. Unikátní je i stojan na kytaru, kterou navrhl výtvarník a hudebník Milan Cais z kapely Tata Bojs, jež kytaru drží ve vzduchu a vytváří tak levitující dojem.

Dražba, ale i sbírka

Dražba kytary, kterou v současné době můžete vidět v showroomu Kytary.cz v Praze, je pouze jednou z možností, jak je možné Maxima podpořit. Tou druhou je sbírka, kterou zaštituje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Péče o Maximka je velice náročná, jeho rodina potřebuje velké množství zdravotního materiálu a zařízení, které jsou finančně nákladné a násobně přesahují rodinný rozpočet. Díky výtěžku ze sbírky, kterou naše nadace založila, budeme moci uhradit odsávačku a resusitační kufr s oxygenoterapii na cesty, matraci proti proleženinám, oxymetr na hlídání okysličení krve, videochůvičku na neustálý monitoring kvůli epilepsii, inhalátor pro lepší dýchání a další zdravotní a hygienický materiál,“ upřesňuje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Aukce kytary na portálu Aukro probíhá do pondělí 1. května do 12 hodin. Sbírka, kterou pro něj pořádá Nadace Olgy Havlové, však potrvá ještě téměř měsíc. „Věříme, že se nám společnými silami podaří opatřit pro tohoto malého bojovníka prostředky na vše, co potřebuje,“ dodává ředitelka nadace Monika Granja.

Zdroj: TZ Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové