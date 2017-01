Saunování je jedním ze způsobů otužování. Prospívá nejen imunitě, ale i činnosti mozku, kde uvolňuje endorfiny a tlumí bolest. Prozradíme jaké existují typy sauny a další důvody, proč chodit do sauny, ale také to, kdo by se jí měl vyhnout.

Typy sauny

Vybírat můžete z různých typů sauny. V tradiční finské sauně najdete kamna a kameny, které se polévají vodou, kterou zvlhčují vzduch na zhruba 5 %, také bývají přidávány bylinky. Teplota bývá okolo 90 °C. Vlhkostí se liší suchá česká sauna, kde nejsou polévací kameny a je nulová vlhkost. Vzduch má však teplotu až 100 °C. Dalším typem je parní sauna s teplotou vzduchu do 50 °C, maximálně do 60 °C, zatímco vlhkost vzduchu dosahuje necelých 100 %.

Biosauna patří mezi nové druhy. Jde o kombinaci finské a parní sauny. Kabina je vyhřívána na 60 °C a vlhkost vzduchu dosahuje 60 %.

Posledním typem jsou infrasauny. Jejich teplota dosahuje max. 60 °C a vlhkost vzduchu se pohybuje mezi 30-50 %. Infrasauna zahřívá organismus prostřednictvím infračerveného záření.

Výhody saunování

Saunování posiluje obranyschopnost člověka, uvolňuje dýchání, ať už je to pro snížení pravděpodobnosti onemocnění horních cest dýchacích viry nebo například pro zlepšení astmatu. Saunování posiluje kardiovaskulární systém a pohybový aparát, doplňuje energii a někdy se uvádí, že se podílí na snižování hmotnosti. Při pravidelných návštěvách sauny se odbourává napětí a psychika. Také se jedná o další způsob detoxikace organismu. Saunování má příznivý vliv i na pleť. Nejen, že vyplavuje maz a nečistoty z kožních pórů, ale umožňuje kůži lépe dýchat a ta je pak také vláčnější a vypadá svěže. Pozitivně působí i na hebkost vlasů a prokrvuje vlasové kořínky.

Infrasauna má pozitivní vliv při kožních onemocněních. A stejně jako biosauna je vhodná pro kardiaky.

Pro skutečný vliv je důležité pravidelné saunování jednou krát týdně. Do sauny byste neměli chodit ani hladoví, ani přejedení, zapotřebí bude dostatek pití.

Kdy nechodit do sauny

Do sauny by měl chodit zdravý člověk. Nevhodná je pro unavené osoby, s rýmou a nachlazením, pro ty, kdo mají horečku nebo onemocnění krevního oběhu. Nevhodné jsou jakékoliv akutní stavy, nesaunujte se ani s otevřenou ránou nebo třeba s oparem.

Pokud máte kožní onemocnění, je zapotřebí návštěvu sauny konzultovat s lékařem.

S určitými problémy jako je vysoký krevní tlak, hemeroidy a některými dalšími, je doporučována infrasauna, která má kvalitní nízkoteplotní systém. Při zdravotních problémech se vždy o návštěvě sauny poraďtčes lékařem.

Saunovat se mohou všichni včetně dětí (od tří měsíců) a seniorů, kteří mají delší fázi zotavování. Výjimku tvoří těhotné ženy, u nichž hrozí riziko potratu.

Do sauny je dobré vyrazit pro relaxaci, při které zapomenete na všechny problémy a odpočinete si. Proto si poté neplánujte žádnou fyzickou námahu (výjimkami může být biosauna nebo infrakabina).