Kvašený alkoholický nápoj hořké chuti se vyrábí v pivovaru z obilného sladu, vody a většinou chmele pomocí pivovarských kvasinek. U nás i v zahraničí se těší velké oblibě. Pořad Jak pivo zachránilo svět uvede Prima ZOOM 15. srpna 2017.

V České republice se jedná o nejkonzumovanější alkoholický nápoj a nejen proto je pivo považováno za jeden z českých symbolů. Od roku 2008 je navíc název české pivo chráněno jako zeměpisné označení.

Pivo se vaří již od pradávna a je nemožné určit místo, kde bylo uvařeno první. Zemí původu se přisuzuje Mezopotámie, a to přibližně již v 7. tisíciletí př. n. l. Ale možná Sumerové připravovali pouze kvas. Pivo je staroslovanské slovo, které označovalo „nápoj nejobyčejnější a nejrozšířenější“. Ale že by zachránilo svět?

Jak pivo zachránilo svět

„Lidé jsou na světě už asi 100 tisíc let. Ale ke všemu, čeho se lidstvu podařilo dosáhnout, došlo teprve během posledních deseti tisíc let. Jak to, že jsme se tak náhle zbavili vlastního primitivismu a nakročili do éry invence a kreativity? Odpověď zní: protože pivo! Vynález piva změnil svět navždy. Je to takřka příliš bizarní myšlenka na to, aby byla pravdivá. Ale mnozí vědci se dnes domnívají, že to byla chuť na pivo – ne na chléb, která někdy v období 9 000 let př. n. l. přiměla lidi začít obdělávat půdu a farmařit. Tato neolitická zemědělská revoluce byla přechodem od společenstva sběračů plodin a lovců zvěře a stála u zrodu vůbec první civilizace zvané Mezopotámie. Nutnost vypěstovat více ječmene, aby bylo možné uvařit více piva, vedla ke vzniku celé řady přelomových novinek: pluhu, kola, systému zavlažování, matematiky, a dokonce i písemnictví. Pivo zároveň stojí v pozadí několika nejvýznamnějších pokroků v našich dějinách: od objevu bakterií přes vynález chlazení nebo zrod průmyslové výroby až po zákaz dětské pracovní síly. Pivo zkrátka zachránilo svět!”

Zdroj: TV Prima