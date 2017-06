Se vzrůstajícími teplotami je zapotřebí upravit pitný režim. Pokud dosáhnou velkých výšek, je vhodné také omezit fyzickou zátěž.

Letní měsíce bývají velmi oblíbeným obdobím plným cestování a zábavy. Nemělo by se ale také zapomínat na péči o organismus. Podle informací ministerstva zdravotnictví, by ženy měly za normálního počasí vypít denně alespoň 1,5 l tekutin, muži pak 2 litry. Pokud se šplhá teploměr ke třiceti stupňům, je pitnému režimu věnovat ještě větší pozornost. Za větších veder by to tedy mělo být o litr více. Právě těmto hodnotám totiž odpovídá, kolik toho člověk vyloučí dýcháním, kůží, stolicí nebo močí.

Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy navíc upozorňuje: „Hygienická stanice apeluje na dodržování základních pravidel, jako je například nesedět přes poledne na přímém slunci a myslet na to, že je důležité zvýšený příjem tekutin. Je zajímavé, že dospělí často hlídají děti, aby doplňovaly tekutiny, ale mělo by tomu být v některých případech i naopak, protože i rodiče zapomínají pít a to bez ohledu na věk.“

Jak se zjistí nedostatečný pitný režim?

Nestačí pít, když pocítíte žízeň. Tomuto stavu byste měli předcházet. Dostatečné zavodnění organismu zjistíte podle barvy moči. Měla by být světlá a v obvyklém množství. Pokud je moč tmavá, měli byste příjem tekutin zvýšit. Nepříjemnými důsledky by mohla být únava, bolesti hlavy nebo snížení výkonnosti. Pokud nedostatek tekutin trvá déle, stává se chronickým.

Co pít v horkých dnech

V období veder je ideálním pitím voda z kohoutku, případně balená neperlivá voda. Vhodné jsou také zelené nebo ovocné čaje, samozřejmě neslazené. Co se týká bylinkových čajů, není vhodné je pít denně. Pokud se už pro ně rozhodnete, měli byste bylinky střídat. Čaje je zapotřebí připravovat slabé. Opatrnosti je třeba i u mineralizovaných vod, které by měly být pouze slabě mineralizované a vypít můžete pouze půl litru denně (dospělá osoba). Jestliže si vyberete džus, měli byste ho naředit v poměru alespoň 1:1. Zdrojem tekutin je pak také ovoce (například meloun) a zelenina (okurky) nebo polévky.

Pozor na aktivity

Pokud se věnujete aktivnímu pohybu, je potřeba uzpůsobit pitný režim a dejte pozor na přehřátí. Tento problém nastává především u dětí.

Také se vyhýbejte přímému slunci v poledních hodinách a noste pokrývky hlavy.

Zdroj: MZCR