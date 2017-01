13. prosincem začíná platit povinnost výrobců informovat na obalu o výživových hodnotách potraviny. Při nákupu se budete moci rozhodovat podle energetické hodnoty, množství tuků, soli nebo cukru.

7 údajů v tabulce na obalu

Do této doby bylo uvádění výživových hodnot dobrovolné, pro většinu výrobců ale přibude povinnost uvádět sedm údajů: energetická hodnota, tuky a z nich nasycené mastné kyseliny, sacharidy a z nich cukry, bílkoviny a sůl. Tyto údaje bude třeba viditelně uvést na obalu v tabulce, v případě nedostatku místa v řadě za sebou.

Vedle těchto povinných údajů budou moci výrobci dobrovolně doplnit ještě informace o mononenasycených mastných kyselinách, polynenasycených mastných kyselinách, polyalkoholech, škrobu, vláknině, vitaminech a minerálních látkách.

„Ochrana spotřebitelů je pro nás nesmírně důležitá, povinné uvádění výživových údajů je dalším logickým krokem, který zákazníkům pomůže orientovat se při nákupu potravin,“ sdělil ministr zemědělství Marian Jurečka.

Potraviny, které již byly uvedeny na trh nebo byly označeny před 13. prosincem 2016 a tabulku nemají, mohou být prodávány do vyčerpání zásob. Protože některé potraviny mají dlouhou dobu trvanlivosti, bude možné se s potravinami bez tabulky setkat i několik dalších měsíců.

Existují výjimky

Tyto informace některé výrobky nést nemusí. To se týká nebalených potravin (pekařské výrobky, pultový prodej krájených masných výrobků), v obchodě nakrájených a zabalených sýrů, pokrmů ve stravovacích zařízeních, potravin s malým obalem (největší plocha je menší než 25 cm2), nápojů s obsahem alkoholu nad 1,2 %, nezpracovaných potravin (např. čerstvé maso, ovoce a zelenina), čaje, kávy, bylin a koření, soli nebo žvýkaček.

Výživové údaje nebudou muset uvádět ani výrobci, kteří potraviny vyrábí v malém množství, tj. v množství, které je výrobcem dodávané přímo konečnému spotřebiteli nebo do místního maloobchodu. Výrobce musí zaměstnávat maximálně 10 zaměstnanců nebo má roční obrat do 20 milionů korun. Na další výjimky se můžete podívat zde: nařízení o označování potravin EU č. 1169/2011.

Zdroj: tisková zpráva MZe