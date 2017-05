Po dvě neděle se budou moci diváci Prima Zoom nechat udivovat tajemstvími mozku. Co všechno hrozí nejdůležitějšímu lidskému orgánu? Mohou být mozkové závity přetíženy? Jak bojovat s jednou z nejzákeřnějších nemocí mozku s názvem Alzheimer?

Na pořad Přetížený mozek se budete moci podívat 7. května 2017 ve 23.15 (opakování ve středu 10. 5. v 16.45).

Náš mozek je zaplavován informacemi z médií, neustále získáváme e-maily, smsky, sledujeme sociální sítě a blogy. Tato záplava se týká nás všech a každý den. V práci i v osobním životě. Jestliže se člověk nepřestěhuje na opuštěný ostrov zcela bez technologie, není před informační tsunami úniku.

Co když ale tento nekonečný proud informací působí na naše zdraví? Mohou kvůli němu vznikat nové civilizační nemoci? Lidský mozek je totiž schopný zpracovat najednou pouze omezené množství úkonů – informační společnost ale tlačí jeho kapacity do extrémů. Má tohle nějaký limit, kdy už je mozek přetížený? Musíme se naučit, jak nekonečný příval filtrovat? Jsme jediní, koho se to týká?

Na tyto otázky odpovědí odborníci z oblastí neurovědy, sociologie a informačních technologií.

Pořad Dokážeme zastavit Alzheimera? uvede Prima Zoom 14. května 2017 ve 23.15 (repríza ve středu 17. 5. v 16.45)

Alzheimer je strašák. Tohle onemocnění totiž mění podstatu toho, co z nás dělá člověka. Působí na základní lidské schopnosti: přemýšlet, pamatovat si a milovat.

Co tuto nemoc způsobuje? Zvládneme ji zastavit? Moderní medicína stále tápe a Alzheimer zatím ničí mozky více než 40 miliónů obětí po celém světě. Vyšetřovatelé shromáždili stopy tohoto „zločinu“ a postupně rekonstruují molekulární řetězec událostí, který v důsledku vede až k demenci.

Budete mít možnost sledovat přední vědce a výzkumníky, kteří pomáhají odhalit podstatu této zrádné nemoci.

Zdroj: TZ Prima Zoom