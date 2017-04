Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla kontrolu medů vyrobených (balených) v ČR, která nedopadla úplně dobře. Podívali jsme se na to, jak má vypadat kvalitní med.

Z 25 vzorků medu potvrdil rozbor porušení právních předpisů u 12 šarží medů, což odpovídá 48 % odebraných vzorků.

Nejčastější chyby:

klamavé označení botanického původu medu,

nevyhovující aktivita enzymu diastáza,

nadlimitní přítomnost hydroxymethylfurfuralu (jakostní prohřešek způsobený nevhodným zpracováním),

karamel E150d (přidání barviva, kterým se přibarvují světlé medy nebo téměř bezbarvé cukerné roztoky),

klamavé označení geografického původu medu,

přítomnost cizích cukrů.

Pokud si chcete zakoupit med, měl by odpovídat vyhlášce č. 76/2003 Sb., tedy produkt s přírodním sacharidovým charakterem. Skládá se z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic ze sběru sladkých šťáv květů rostlin (nektar) nebo výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice). Hmotnost 1 litru medu má mít zhruba 1,4 kg.

Složení medu závisí především na směsi květů, které včely navštíví. Může se jednat o květový med, který je světlejší a pro lidský organismus stravitelnější. Oproti tomu lesní/medovicový med je tmavší a obsahuje množství minerálních látek a stopových prvků. Med se dále liší podle lokality, období i včelstev.

Jak vybírat med

Neměl by být příliš řídký – zkuste ho naklonit a pozorovat, jak rychle se přelévá. Okem by neměly být viditelné nečistoty. Svou roli hraje cena. Stále platí to, že za málo peněz to nejspíš žádná hitparáda nebude. To, že vám doma med časem ztuhne, je znakem kvality. Krystalizace medu je tedy pozitivním hlediskem.

Na obalu v obchodě nesmí chybět:

Údaj o druhu – med květový, medovicový nebo smíšený.

Údaj o způsobu získávání a úpravy (lisovaný, vykapaný, plástěčkový). Jestliže byl med vytočen, nemusí se tato informace uvádět.

Dbejte na to, aby se jednalo o český med a ne ze zahraničí. Ideální je vybírat med přímo od včelaře z vašeho okolí.

Datum minimální trvanlivosti.

Pokud zajdete ke včelaři, pátrejte po informacích: jméno a adresa včelaře a informace o druhu medu podle původu (med jednodruhový nebo smíšený; případně z jakého druhu rostliny med pochází (např. slunečnicový, lipový, akátový). Nemá chybět ani množství a datum minimální trvanlivosti.

Zajímavou variantou medu je také pastový med. Jedná se o přírodní květový med, ve kterém zůstávají všechny důležité látky jako vitamíny, enzymy, bílkoviny a minerální látky. Nebyl tepelně ošetřen, nemění konzistenci a dobře se s ním pracuje.

Nezapomínejte na to, že med je zásobárnou cenných látek. Pokud ovšem med zahřejete na více než 45 °C, léčivé účinky ztrácí. A pokud si chcete zachovat hodnotný med, skutečně nikdy ho nedávejte do mikrovlnné trouby. Když si přinesete med domů, uložte ho na suché, tmavé a chladné místo.

Zdroj: SZPI