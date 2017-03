Jaro nám připomíná nové začátky. Přichází s ním síla energie, kterou dodává příroda. Můžete ji čerpat třeba z klíčků, v nichž se skutečně skrývá obrovská síla.

Klíčky mají v sobě spoustu cenných látek a kromě toho také dobře obohatí váš jídelníček. Můžete je konzumovat jen tak na chlebu, v salátu, přidat do pomazánky, do rizota, polévky, ale i rozmixované v nápojích. Pokud je dáváte do teplých jídel, vkládejte naklíčené rostlinky až nakonec, aby se neznehodnotily. Zpestří vám jídlo nejen vizuálně, ale i chuťově. Například řeřicha je peprná oproti sladším luštěninám. Výhonky známe třeba z asijské kuchyně, která jich bohatě využívá.

Jaké rostliny můžete nechat naklíčit?

Vybírat můžete například z:

řeřichy,

fazolí mungo,

čočky,

vojtěšky,

cizrny,

sezamu,

slunečnice,

chia semínek

Jak a v čem klíčit

Při volbě stanoviště pro klíčení máte poměrně bohaté možnosti. Místo by se mělo nacházet na světle (ne přímém), vhodné je mírné přítmí, nesmí být na průvanu. Ideální teplota je okolo 20 °C.

Pěstovat klíčky řeřichy, rukoly nebo chia semínek můžete v odkapávací misce, neglazovném keramickém talíři nebo na nakličovací misce. Některé nakličovací misky obsahují zavlažovadlo a o pravidelné zavlažování se starají za vás.

Naberte hrst semínek a propláchněte je vodou. Položte do misky naplněné vodou a nechte nabobtnat. Zbylou vodu můžete použít k zalití jiných rostlin. Ráno a večer je v misce propláchněte a přebytečnou vodu slijte. Misku můžete zakrývat skleněným poklopem, aby rostlinky neohrozil průvan.

Semínka můžete vložit i na vatu a během několika dnů již sestřihávat.

Některá semínka jako cizrna, ředkvičky, jetel nebo třeba čočka se hodí klíčit v klíčící sklenici.

Doba klíčení se přitom u jednotlivých semen liší. Jetel nebo vojtěška klíčí po dvou dnech, vyloupaná slunečnice, čočka nebo fazole mungo klíčí po třech dnech, zatímco řeřicha, pšenice, pohanka nebo rukola mají 8denní cyklus. Naklíčené rostlinky už jde skladovat v chladu.

Než klíčky a výhonky použijete, propláchněte je vodou a očichejte je, zda nejsou podezřele cítit. V takovém případě je nepoužívejte. Konzumovat můžete celé rostlinky. Zajímavostí je, že určité druhy ředkviček mají tak malinkaté kořínky, že mohou připomínat plíseň, ale jsou neškodné.

Výživná zásobárna cenných látek

Proč byste si měli klíčky dát? Výhonky a klíčky luštěnin obsahují například bohatou dávku vitaminů A, C, D, E, K a vitamínů skupiny B, kromě toho jsou zásobárnou minerálních látek jako vápník, fosfor, magnezium nebo železo (fazolky mungo, čočka, hrách) na zinek je zase cenná vojtěška nebo dýně. Obsažený chlorofyl je aktivátorem enzymů. Čistí krev, je protizánětlivý a napomáhá při řadě nemocí jako je revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, cukrovka 1. typu. Kromě bílkovin, tuků a enzymů v těchto malých rostlinkách najdeme také obě důležité formy vlákniny: rozpustnou i nerozpustnou.

A to není vše. Klíčení je také zábava. Když zasejete semínka a čekáte, až vyklíčí, je to radost sledovat celý proces. Tak co, už máte alespoň jednu misku plnou třeba semínek řeřichy?