Televize Prima obnovila oblíbený pořad Jste to, co jíte, který se na obrazovky vrátí už od pondělí 6. března. Příběhy lidí bojujících se váhou a nezdravým životním stylem se objeví už v 7. sérii. Tentokrát nad nimi bude dohlížet Petr Havlíček a tři specialistky: psycholožka Laura Janáčková, fitness trenérka Hana Kynychová a lékařka Alice Hauptová.

Po 8 večerů bude patřit účastníkům premiérové řady Jste to, co jíte, kteří hubli pod dohledem kamer po čtyři měsíce, což je o měsíc déle oproti poslední sérii z roku 2012.

Zajímavé příběhy

O rekord se postarala Marcela z Ostravy – máma dvou dcer, která během této doby dokázala zhubnout 33 kg z původní váhy a měsíc po natáčení váhu snížila o dalších 10 kg. Jiným rekordmanem je nejtěžší účastník nejen nové série, ale pořadu jako takového, je podnikatel a bývalý vrcholový sportovec David. Na začátku natáčení vážil neuvěřitelných 222,5 kilogramů. K jeho zvážení bylo dokonce potřeba využít váhu ve sběrných surovinách.

Zajímavých příběhů bude k vidění více. „Pro mě byly silné příběhy všechny. Když řešíte zásadnější lidské problémy, nekloužete jen po jejich povrchu, ale snažíte se nacházet jejich příčiny, vždy objevíte velmi silné emoční aspekty, či spíše jejich celou kupu. A jejich řešení rozhodně pro dotyčného nebývá procházkou růžovým sadem. Někteří účastníci byli komplikovaní například z hlediska jejich zdravotních problémů nebo si za sebou vlekli celou řadu otevřených ran z minulosti, jednoduchý tak nebyl asi zcela nikdo. Ale podívejte se sami,“ uvádí k nové premiérové řadě Petr Havlíček.

Všechno začíná v hlavě

Mottem premiérové série a řešením aspektů ke změně životního stylu je – „Všechno začíná v hlavě“.

Nové řady se neúčastní Kateřina Cajthamlová a nad hubnutím účastníků budou kromě výživového poradce Petra Havlíčka dohlížet také odbornice a nové tváře pořadu – psycholožka Laura Janáčková, fitness trenérka Hana Kynychová a lékařka Alice Hauptová.

„Změna životního stylu probíhá nejprve v hlavě. Jde o usilovnou práci na sobě, vyžadující nalezení skutečného smyslu změny, stanovení cíle, a pak velkou trpělivost, soustavnost, vytrvalost a odříkání. Chce-li člověk hubnout, je v prvé řadě třeba uvědomit si hodnotu zdraví. Lidé s nadváhou jídlem často řeší stres, ať už každodenní nebo dlouhodobý, spojený s životní, pracovní či partnerskou nespokojeností. Tyto problémy je nutné řešit, naučit se zacházet s životní zátěží a udělat celou řadu změn, které následně mají mimo jiné i zásadní vliv na to, aby efekt hubnutí byl dlouhodobý,“ uvádí Laura Janáčková.

V prvním díle Jste to, co jíte diváci uvidí příběh manželů Patrika a Míši. Za 4 roky společného života nabrali každý 40 kilo. Jestli se jim podaří s pomocí týmu specialistů zhubnout a začít konečně žít zdravě, se budete moci podívat na TV Prima v pondělí 6. března ve 21.30.

Zdroj: TV Prima