Fazole mungo patří mezi hodnotné potraviny. Nejlépe je konzumujte naklíčené, dodávají tělu sílu.

Fazolky mungo mají svou domovinu především v Číně a Indii, ale odtud se dostaly do řady koutů světa. Plody mají většinou olivově zelenou barvu, dají se sehnat i naklíčené. Protože snadno klíčí, není problém si připravit čerstvé fazolky doma vždy, když na ně budete mít chuť. Naklíčená luštěnina má totiž daleko vyšší obsah cenných látek. Fazolky obsahují vitamíny skupiny A, B, C, vitamín K, dále jsou zdrojem vápníku, hořčíku, železa, draslíku, mědi, manganu, zinku, fosforu a vlákniny. Pro velký obsah bílkovin jsou velmi oblíbené mezi vegetariány.

Přestože se jedná o hodnotnou potravinu, nemělo by se to s její konzumací přehánět. Doporučuje se maximálně hrst denně. Při větších konzumacích byste si mohli způsobit bolesti břicha, průjem nebo třeba chronickou gastritidu.

Prospěšnost fazolek mungo pro zdraví

Fazole mungo jsou dobré pro oči, vlasy, nehty, ale i játra. Mají nízký obsah kalorií a velké množství vlákniny. V tradiční čínské medicíně se fazolky mungo využívají pro terapeutické účely jako je detoxikace těla a snižují horkost. Vypadá to, že fazole mungo mají schopnost snižovat hladinu špatného cholesterolu. Postarají se o likvidaci volných radikálů, o poškozené cévy, čistí je a zvyšuje krevní oběh. Fazolky mungo pomáhají proti kardiovaskulárním chorobám a vysokému krevnímu tlaku. Klinické studie hovoří o prospěšnosti při boji proti rozvoji rakoviny – pro vysoký obsah polyfenolů a oligosacharidů se pomoci eliminovat rozvoji rakoviny. Díky flavonoidům se snižuje oxidační stres. Velmi vhodné jsou fazole mungo při léčbě diabetu 2. typu. Výživné látky této luštěniny působí protizánětlivě a antimikrobioticky, pomáhají k posílení imunity a působí proti škodlivým bakteriím, virům při nachlazení, ale také při podráždění pokožky a při vyrážce. Konzumace fazolí mungo může pomoci při příznacích premenstruačního syndromu. Fazole mungo jsou snadno stravitelné, přispívají k detoxikaci organismu.

Fazole mungo v kuchyni

Zelené fazole mungo využívá hlavně čínská a indická kuchyně. V indické kuchyni se často pojí s kurkumou, koriandrem, kmínem a zázvorem, což působí příznivě na trávicí soustavu. Stejně jako ostatní luštěniny se před konzumací dobře omyjí a namočí přes noc. Než je budete vařit, znovu je propláchněte, zalijte studenou vodou a nechte uvařit (necelou hodinu). Takto si můžete připravit polévku a řadu dalších pokrmů. V podobě klíčků se skvěle hodí na pečivo třeba s tvarohovým sýrem nebo do salátu. Pokud jsou fazole naklíčené, jsou zdravější než nenaklíčené. Proto by neměly projít tepelnou úpravou, aby se cenné látky neztratily.

Domácí pěstování mungo výhonků

Klíčení je skvělým způsobem, jak si zdravě zpestřit jídelníček. Pořiďte si pytlík fazolek mungo v BIO kvalitě. Důkladně je propláchněte, nasypte do misky a zalijte studenou vodou, aby je převyšovala zhruba o cm a nechte je aktivovat do rána. Ráno vodu slijte, fazolky několikrát dobře propláchněte a nechte okapat. Vraťte fazole do misky, zakryjte poklopem nebo navlhčenou látkou a nechte klíčit. Ideálně na tmavším místě při pokojové teplotě. Alespoň dvakrát denně zkontrolujte, zda fazolky vlhké a případně je důkladně propláchněte. Je dobré, když jsou fazole naměstnány na sebe, pak nejsou klíčky příliš vytáhlé a jsou silnější.