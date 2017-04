V poslední době je „kontaminace rýže arzenem“ velmi diskutované téma. Obsah nežádoucích látek podléhá přísné úřední kontrole, přesto nechal časopis dTest otestovat v laboratoři 13 vzorků rýže. Jaké množství arzenu můžeme najít v rýži prodávané na českém trhu?

Jeden z nejznámějších trávicích jedů budí hrůzu. Proto jsou spotřebitelé po celém světě velmi znepokojeni, že by se při konzumaci rýže mohli otrávit. Touto záležitostí se zabýval Evropský úřad pro bezpečnost potravin a také Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Právě podle zjištění amerického úřadu z minulého roku mohla být rýže příčinou necelého 1 % všech případů karcinomů plic a močového měchýře ve Spojených státech. Měli bychom se obávat i u nás?

Výsledky testů na přítomnost arzenu v rýži

Hana Hoffmanová, šéfredaktorka časopisu dTest k tomu sdělila: „Do našeho testu jsme si vybrali základní druh rýže – dlouhozrnnou bílou – ve standardním kilogramovém balení. A celkový obsah arzenu i množství rizikové anorganické formy se mezi vybranými vzorky poměrně lišily.“ DTest prostřednictvím testů v nezávislé laboratoří zjistil, že nejnižší nálezy, které se pohybovaly pod mezí kvantifikace, měla rýže značek ah Basic, Essa a Lagris.

„U anorganického arzenu obsahovaly méně než 0,05 mg/kg,“ pokračuje Hoffmannová. „U zbylých deseti vzorků se podařilo naměřit již konkrétní hodnoty pohybující se od 0,06 do 0,1 mg/kg,“ dodává Hoffmanová a shrnuje: „Dobrou zprávou je, že i vzorek značky korrekt, s nejvyšší koncentrací kontaminace, se pohodlně vešel do limitu své kategorie a dokonce by splňoval i požadavky na rýži pro kojence a malé děti.“

Maximální limity pro syrovou loupanou rýži jsou 0,2 mg/kg, pro předpařenou, takzvanou parboiled rýži 0,25 mg/kg a pro rýžové chlebíčky a podobné výrobky 0,3 mg/kg. Naopak striktnějším požadavkům musí vyhovovat surovina určená kojencům a malým dětem. Ta smí obsahovat anorganický arzen v množství nejvýše 0,1 mg/kg.

Jak se dostane arzen do rýže

Existuje několik možností, jak se může dostat arzen do rýže. Může být přítomen v půdě nebo ve vzduchu, kde se rýže pěstuje, zdrojem ale mohou být i používané pesticidy. Není dobrou zprávou, že rýže dokáže arzen z půdy přijímat a akumulovat. Přitom ne všechny druhy rýže zachytávají arzen stejně účinně. Jeho množství v rýži můžete ovlivnit volbou druhu a zejména způsobem přípravy. Český spotřebitel však může být klidný. Pro naplnění denního příjmu arzenu by muselo batole denně sníst v syrovém stavu tři, dospělí pět a vegetarián dokonce šest padesátigramových porcí.

Druhy rýže a obsah arzenu

Podle studie FDA je nejnižší obsah anorganického arzenu v bílé jasmínové rýži, bílé basmati rýži a v bílé kulatozrnné rýži.