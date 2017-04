Před pár dny odstartoval na farmě u Vojkovic prodej oblíbeného českého chřestu. Jako každoročně nejprve probíhá nabídka českého bílého chřestu a s odstupem několika dní si budete moci zakoupit i chřest zelený. Cena chřestu startuje na 70,-/kg a dostává se až ke 140,-/kg. V supermarketech je český chřest k dostání začátkem května.

Chřestové slavnosti

Milovníci chřestu a gurmáni budou mít možnost přijít v sobotu 6. května 2017 na slavnosti českého chřestu, které se budou konat přímo v Hostíně u Vojkovic. K mání tu bude chřest za zvýhodněnou cenu a také chřestové speciality, soutěže v pojídání chřestu a ukázky pěstování chřestu.

Zajímavosti o českém chřestu

Český chřest je (a vždy byl) známkou té nejvyšší kvality. Chřest má ve světě velký věhlas, o kterém málokterý Čech ví. Značka „český chřest“ vznikla proto, aby mu navrátila zaslouženou slávu i v jeho domovině. Chřest je velmi choulostivý na pěstování a vyžaduje specifické lehké písčité půdy. Těch na světě není mnoho a jedna z nich se nachází na Mělnicku. Když to spojíme s ideálním klimatem (ani kontinentální, ani příliš suchý), má náš chřest po stovky let výborné kvality.

Český chřest se dodával na císařský dvůr ve Vídni, do Německa i do Říma. V době reálného socialismu byl věhlas chřestu utlumen, jelikož se o něm tvrdilo, že je lahůdkou pro bohaté. V 90. letech byla znovu objevena možnost pěstování českého chřestu Holanďany, kteří světově patří k jeho největším konzumentům. Paradoxně to tak byli cizinci, kteří u nás obnovili pradávnou tradici, i když na domácí trh se náš vlastní nejlepší chřest nedostal – ve velkém se vyvážel do zahraničí, odkud k nám proudil naopak chřest jakostně horší.

Obliba chřestu

V současné době naštěstí zažíváme návrat věhlasu českého chřestu ve světě, většina naší produkce putuje na stoly gurmánů v Holandsku a Německu, které patří mezi největší světové konzumenty. Avšak český chřest se dostává konečně na stůl i nám Čechům a v poslední době jej můžeme v jeho sezóně najít i v jídelníčcích některých restaurací. V současné době chřest miluje a vyzdvihuje například šéfkuchař Gordon Ramsay, Heston Blumenthal nebo Jamie Oliver. V minulosti měl pro chřest slabost Ludvík XIV., který chřest nechával pěstovat ve speciálních sklenících. U nás v ČR si můžeme chřest koupit přímo ve farmářské prodejně u Vojkovic. Mezi dodavatele českého chřestu pak patří velkoobchod ovoce a zeleniny Šandera. Zdejší farmáři dodávají český chřest do vybraných supermarketů i do farmářských prodejen a na farmářské trhy.

V současnosti se chřest tedy pěstuje na Mělnicku, které má v Čechách jediné vhodné podmínky pro pěstování. V plné sezóně, která začíná většinou v dubnu a trvá do konce června, pracuje na sklizni několik stovek lidí. Při speciálním způsobu zpracování je požadován větší podíl ruční práce, což je pro chřest šetrnější a příznivě to ovlivňuje i jeho kvalitu a další skladování.