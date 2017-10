Protože se červená řepa sklízí nejpozději před mrazy, je právě její doba. Hodí se syrová do různých salátů, ale také tepelně zpracovaná. Červená řepa je typická svou nasládlou zemitou chutí a velmi prospívá nejen při snižování krevního tlaku.

Červená řepa a význam pro organismus

Červená řepa se může pochlubit značným rozsahem cenných látek, takže má příležitost prospět lidskému organismu v řadě oblastí. Z vitamínů je zapotřebí zmínit především betakaroten (provitamín A), vitamíny B1, B2, B9 (neboli kyselina listová), B12 a vitamín E. Protože je velmi bohatá na minerální látky jako je draslík, vápník, železo, křemík, hořčík, měď, selen, mangan, jód, ale i lithium, cezium nebo rubidium, může prospět při obnově demineralizovaného tělesného systému.

Dale Pinnock ve své knize Doktor šéfkuchař (Slovart 2013) sází u červené řepy právě na regulaci krevního tlaku, kterou provádí oxid dusnatý, protože uvolňuje napětí ve svalech cévních stěn. Kromě toho prospívá játrům tím, že obsahuje beta-kyanin, který zvyšuje činnost detoxikačních enzymů v játrech.

Jak může červená řepa prospět? * snižuje krevní tlak,

* snižuje cholesterol,

* podporuje tvorbu červených krvinek,

* podporuje peristaltiku střev a tvorbu žaludečních šťáv,

* prospívá játrům,

* prospívá kůži, vlasům i nehtům,

* pečuje o zrak,

* podporuje imunitu a přispívá regeneraci organismu.

Pro velké množství železa je prospěšné si dopřávat tuto krásnou a zdravou zeleninu, protože pomáhá při anémii. Určitě by bylo škoda využívat z řepy pouze bulvu, zdravé (zmínit můžeme jeho prospěšnost krvi s ohledem na obsažený chlorofyl) a chutné jsou i listy. Hodí se do salátů nebo do smoothies. Betain zase pečuje o naše cévy, které zpevňuje a předchází tak vzniku aterosklerózy. Kromě toho působí proti množení bakterií, čímž snižuje počet nebezpečných bakterií. Protože tato zelenina obsahuje i poměrně slušné množství pektinu, je jeho přínosnost ve výživě střevní mikroflóry a úpravě peristaltiky střev. Konzumací červené řepy se zbavíte zácpy.

Pozor na řepu

Stejně jako u všech potravin: nic se nemá přehánět. Vyšší konzumace může zabarvit moč nebo stolici doruda. Řepu byste si měli odpustit například při zánětech močových cest, protože může potíže spíše zhoršit. Opatrně by s touto zeleninou měli zacházet diabetici, s ohledem na vyšší obsah sacharidů. Pozor také na velkou konzumaci šťávy z řepy, která může být příčinou nízké hladiny vápníku.

Nákup a zpracování řepy

Když nemáte řepu vlastní, poohlédněte se spíše po menších a tvrdších kusech, ideálně s listy. Jen ve kvalitních kusech můžete najít veškerou sílu, kterou je tato zelenina schopna nabídnout.

Řepu si můžete dát čerstvou, vhodná je i vařená. Výtečná je šťáva z řepy, tato zelenina se dá třeba i péct. Výborně se k ní hodí sýry – především kozí nebo třeba parmazán. Dále k ní můžete přidat vlašské ořechy, olivový olej, bílý jogurt.

Pokud si budete chtít dát řepu kvašenou, raději si ji vyrobte doma nebo se podívejte po kvalitních produktech.

Když budete s řepou pracovat, tak je třeba počítat s tím, že se můžete obarvit. Vhodné je třeba využít gumové rukavice.

Patří červená řepa mezi vaši oblíbenou potravinu? Raději ji jíte syrovou nebo ji upravujete? Podělte se s námi o zajímavé tipy.