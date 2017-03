Už o příštím víkendu 24. – 26. března 2017 se Výstaviště v pražských Holešovicích stane cílem všech zájemců o zdravý životní styl a osobní rozvoj. Festival Evolution představí více než 400 tuzemských i zahraničních vystavovatelů produktů a služeb se zaměřením na bio styl, zdraví, eco world, alternativu a osobní rozvoj. Bohatá programová nabídka umožní prostor více než 150 účinkujícím.

Zdravý životní styl z hlediska konvenční i alternativní léčby

Poslední březnový víkend bude patřit především zdraví. Zdravý životní styl představí během tří dnů lékaři konvenční nebo celostní medicíny, ale také praktici alternativní léčby. Návštěvníci získají i osvědčené „babské“ rady.

Pestrá nabídka řešení problémů nabídne odborné odpovědi na otázky, jak se zbavit stresu, migrény nebo bolesti zad.

Nutriční poradci poradí se správnou výživou doporučí, jak se vyhnout nástrahám dnešního způsobu stravování.

Dozvíte se, jak se vyznat v etiketách, jak rozeznat skutečně kvalitní výrobky nebo jaké mají zdravotní přínosy či rizika běžně kupované výrobky.

Besedy a přednášky o různých výživových směrech přinesou novinky do kuchyně.

Jarní detox

Jak se zbavit překyselení organismu vysvětlí školitelka detoxikačních metod, Mgr. Jana Hrinková. Mgr. Jiří Pavlíček přiblíží tradiční pohled na stravování a z hlediska moderní biomedicíny. Jak navázat na tradici předků a moudrost z doby, kdy byl život více napojen na přírodu. Překvapující je, že biomedicínský pohled a tradiční stravovací systémy mluví stejně a my můžeme začlenit do svého způsobu života tradiční detoxikaci stravou.

Výživový specialista Ing. Martin Škába a terapeutka a odbornice na psychosomatiku Mgr. Hanka Ajasta představí nový program Emoční hubnutí, který propojuje stravu, pohyb a práci s emocemi a podvědomím.

Programy s ochutnávkami

Stanislav Miler se podělí o mnohaleté zkušenosti s vegetariánskou, veganskou a RAW stravou. Jaký vliv má strava na naše zdraví, přírodu a ostatní tvory, jak můžeme získávat potřebné živiny a vitamíny, jak měřit a doplňovat vitamín B12. Dozvíte se, co je to Homocystein a o jeho vlivu na naše zdraví.

Mobilní Cyklo Fresh Bar umožní zájemcům pomocí cyklo-mixéru umixovat vlastní silou ovocné a zelené koktejly.

Wlasta Hlinková poskytne tipy, co zařadit do jídelníčku a co ze spíže použít v koupelně pro zdraví a krásu zevnitř i zvenku. Navíc poradí, jak připravit sportovní nápoje a svačinky (nejen) pro běžce, čím si dodat energii a jak tělu pomáhat v regeneraci.

Bc. Petr Vyoral návštěvníky seznámí s domácí fermentaci a poradí, jak vyrobit sýry, řecké jogurty, kvašenou/kysanou zeleninu a další zdravé potraviny, včetně ukázky výroby (a ochutnávky) sýra přímo na místě. Ivan Hrbek z ekofarmy ve Hvozdu zase předvede, jak se vyrábí sýry z kravského mléka.

Každá bylinka má své využití

Inga Bylinka, bylinkářka a terapeutka z New Yorku, prozradí tajemství tonizujících bylinek, které patří mezi hlavní doplňky při léčbě chronických chorob. Tělu totiž pomáhají obnovit jeho vlastní obranné schopnosti. Podle aktuálních výzkumů mají tyto rostliny pomáhat tělu pracovat s reakcemi na stres a přispívat k lepší adaptabilitě.

Hana Jánská poradí s pěstováním bylinek. Které se hodí na vaření, do salátů, polévek nebo pomazánek. Ale povypráví i o těch bylinkách, které mohou prospět při nachlazení, kašli, bolestech v krku, nadýmání, menstruačních bolestech nebo při migrénách.

Vztahy mají vliv na zdraví

Na Festivalu Evolution najdete lektory, kteří poradí, jak rozvíjet vztah, aby se z něj ani po letech nevytrácela láska, blízkost, vášeň a intimita. Prozradí, jak rozeznat pravého životního partnera, a odhalí, o co ve skutečnosti jde ve vztahu mezi mužem a ženou, ale také, jak předvídat chování partnera.

MUDr. Vladimír Savčenko poradí ženám zjistit, jaký je jejich životní partner, a mužům, jaké vlastnosti přitahují ženy. Vladimír Münz povypráví o mužské spiritualitě a Lenka Čadová se zaměří na srdce jako sídlo emocí. O proměně sexu v úžasné milování a jak v partnerství rozvinout vášeň, intimitu a svobodu, navštivte programy Jana a Kateřiny Komedových.

Cvičení pro tělo i mysl

Pohyb je nedílnou součástí života. Festival Evolution nabídne ukázky cvičení na posílení těla i mysli. Návštěvníci nejrůznějšího věku, váhy i zkušeností si budou moci zdarma vyzkoušet jednoduché jógové techniky, základy taiči, cvičení Osho divine healing, ale také bollywoodský tanec nebo tibetské lidové tance.

Jak na sobě pracovat

Umět se sebou pracovat a nechat rozvinout svůj talent a potenciál, je velmi důležité. V tomto případě mohou pomoci koučové, kteří nabídnou nové pohledy, návody k rozvoji, inspiraci ke změně nebo pomoc při hledání ztracené motivace v oblasti pracovní, tak i soukromé. Odborníci poradí, jak na sobě pracovat a zlepšovat nejen výkony, ale i pohodu. Naučíte se zajímavé techniky práce s tělem a vědomím, získáte návody na jednoduché postupy a metody, prostřednictvím kterých se naučíte aktivovat a využít svůj talent.

Tajemné světy

Jednou z částí festivalu budou i přednášky z oblasti spirituální psychologie, regresní terapie. Dozvíte se o propojení duší, nezvyklých zážitcích nebo jak využít intuici. Na řadu přijde i astrologie, energetická cvičení nebo biotronika. Jak vypadal svět slovanských bohů, život našich keltských i germánských předků, nebo starověkých civilizací? Mají nám také dnes co říci staroegyptská mysteria, starověké mýty nebo dávné legendy?

Festival je i pro děti

Lékaři, pedagogové a další odborníci se zaměří na aktuální témata od porodních přes správnou výživu, péči o dětské zoubky až po inovativní možnosti vzdělávání nebo osobní rozvoj dětí.

Zatímco se budete věnovat osobnímu rozvoji, mohou se o vaše děti postarat v dětském koutku, nebo si můžete společně s dětmi odpočinout v relaxační zóně.

Zdroj: TZ Festival Evolution