Že si pod pojmem „kaše” představíte pouze tu krupicovou, je poměrně škoda. Z omylu vás vyvede Věra Strnadová a její kuchařka Vtipné kaše (Smartpress, 2017). Už sám název napovídá, že se o žádnou nudu jednat určitě nebude.

Pokud znáte blog Věry Strnadové nebo jste četli její články, určitě víte, že jako autorka je důkladná. Informacím o surovinách dopřává dostatek prostoru. Se stejnou vervou se pustila i do kaší. Podle očekávání nenaleznete v této kuchařce pouze jednotlivé recepty, ale i slušnou porci informací. A pokud jste si mysleli, že se toho na téma kaše příliš vymyslet nedá, jste na omylu.

A že se vše ještě navíc příjemně čte, je jistá věc.

Už jedna z prvních kapitol mnohé napovídá: Jak s kuchařkou vařit a přitom se bavit, přičemž autorka doporučuje používat tužku, abyste si do knihy mohli vepsat všechny nápady a zlepšení. Už jen ve sladidlech nebo mléku dává velkou volnost, takže chuťové buňky se budou moci vyřádit.

Zajímavostí této kuchařky je také osobní přístup Věry Strnadové, když prozrazuje, kam a proč se od začátku blogování v roce 2005 dostala a proč hodně odkazuje na ajurvédu.

Kromě historie kaší se můžete dozvědět o pěti prvcích a šesti chutích (ano, tady právě ona ajurvéda), obilovinách, tekutinách, sladidlech; doplňcích, kterými kaše ozvláštnit, ale i o používaných olejích a tucích, koření a bylinkách.

Samotné recepty jsou pak rozděleny na sladké a slané kaše. Získáte i doporučení, jak si kaše zabalit „s sebou” nebo jakou kaši si uvařit při rekonvalescenci na posilnění. Připravit si můžete třeba Jáhlovou perníkovou kaši nebo třeba Pohankovou kaši s vodnicí, šalotkou a hlívou ústřičnou.

Recepty obsahují počet porcí, délku přípravy; informace, zda je s laktózou, s lepkem a také jak staré děti si kaši mohou dopřát. Navíc získáte řadu tipů, které se k příslušnému receptu vztahují.

O fotografickou stránku se spolu s autorkou postarala Petra Novotná, fotografie osob pak pocházejí od Petry Šalapkové.

Ochutnejte kuchařku:

Jáhlová kaše

1 porce, 30 minut, bez laktózy, bez lepku, pro děti od 8 měsíců

250 ml tekutiny, 70 g jáhel, sladidlo (pro děti volte javorový sirup nebo přírodní sušené rozinky, meruňky či švestky ve formě pyré nebo rozvaru), 1 lžička libovolného oleje na dochucení (pro děti se hodí panenský olivový, slunečnicový nebo řepkový), mletá skořice nebo mletý kardamom (pro děti obojí vynechte)

Postup:

Jáhly vsypte do hrnku a spařte je horkou vodou: vodu nalijte na jáhly a opatrně ji slijte, ideálně celý postup ještě jednou zopakujte. Zbavíte se tak případné hořkosti. Pak do rendlíku nalijte odměřenou tekutinu a přidejte spařené jáhly. Přiveďte k varu, stáhněte plamen a za občasného míchání vařte do změknutí. Po 15 minutách budou jáhly na skus. By změkly úplně, vařte je celkem přibližně 30 minut. Pro jemnější konzistenci můžete jáhlovou kaši na závěr rozmixovat ponorným mixérem. Oslaďte (doporučuji meruňkové pyré ze str. 93.), zakápněte vybraným olejem. Porce pro větší strávníky posypte skořicí nebo kardamomem.

Tip: Jáhly zahřívají a obsahují sladkou a svíravou chuť.

Podle ajurvédy se perfektně hodí k povzbuzení takzvaného trávicího ohně, a tedy i při hubnutí.

Ovesné mléko bez lepku vyrobíte s použitím certifikovaných bezlepkových ovesných vloček.

Polenta s rajčaty, paprikami a tymiánem

1 porce, 20 minut, bez lepku

250 ml jakéhokoliv vývaru kromě rybího (nebo vody), 50 g polenty (kukuřičné krupice), 50 g rajčat nakrájených na kousky; 50 g paprik (efektní jsou různé barvy), nakrájených na proužky; 20 g sýra parmazánového typu, nastrouhaného, snítka čerstvého tymiánu nebo 1/4 lžičky sušeného, panenský olivový olej k restování, sůl, čerstvě mletý pepř, malá špetka tmavého třtinového cukru.

Postup:

V rendlíku nebo v hlubší pánvi krátce rozehřejete olej, vhoďte nakrájené papriky a za častého míchání je restujte přibližně 2 minuty. Přidejte nakrájená rajčata a restujte další 2 minuty. Přidejte tymián a polentu. Zalijte vývarem nebo vodou, přidejte špetku cukru, lžičku strouhaného sýra a osolte. Přiveďte k varu, stáhněte plamen, často míchejte a vařte do zhoustnutí. Trvá to do 10 minut.

Hotovou kaši podávejte sypanou mletým pepřem a strouhaným parmazánem. Můžete ji také dozdobit kousky čerstvých paprik a rajčat.

Tip: Ke kaši se hodí čerstvý listový salát se sladkokyselou zálivkou z olivového oleje, citronu, javorového sirupu a soli.