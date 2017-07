Když už zamíříte do rychlého občerstvení, můžete se stravovat chutně, zajímavě a zdravě. Nabízíme několik tipů a na závěr sladkou tečku.

Bageterie Boulevard se vrhla na Toskánsko

Do Toskánska míří milovníci jídla. Lehká a zdravá jídla vychází z venkovské kuchyně. Nyní inspirovala Bageterii Boulevard a její nové letní Chef menu. K tvorbě přizvala rodilého Itala a úspěšného restauratéra a šéfkuchaře Riccarda Lucqua. S italskou lehkostí připravil skvělé toskánské menu plné chutí, vůni a tradičních ingrediencí, které můžete ochutnat na všech pobočkách Bageterie Boulevard.

Základními surovinami jsou chléb, extra panenský olivový olej, maso a dobré víno. Pro vůni nechybí bylinky. Vše najdete v první bagetě letního menu – Kuřecí Potacchio (podle speciální pečené omáčky Potacchio). Vznikla pečením kuřecích stehen s paprikami, rajčaty, italskou slaninou, bílým vínem a je doladěna voňavým rozmarýnem. Nakonec jsou vložena pečená rajčátky Datterino.

Telecí bageta s ančovičkami naláká na pomalu pečené telecí maso s mírně pikantním dresinkem z ančoviček a konfitovaného česneku. Chuť dotvářejí marinované okurky a křupavá pancetta.

Typická hustá toskánská polévka – Krém z bílých fazolí je vylepšena o slávky, citrónový olej a chilli.

Menu Fit Calories nabízí tortillu s bylinkovým kuskusem, pistáciemi a chilli, doplněnou mascarpone a salátem little gem.

Olivový chléb je plný nových chutí: mezi dvěma plátky se objevují marinované artyčoky, ricotta s pesto, pečená rajčátka, rukola s medovou zálivkou a hoblinky parmazánu.

Salaterie UGO se mění

Do 19 salaterií v Česku a na Slovensku můžete vyrazit na vylepšené varianty původních salátů a úplné novinky.

Mezi novinky patří salát s hovězími líčky nebo salát s pečeným kozím sýrem a marinovanou řepou.

Dopřát si můžete změnu a salát si objednat do tortillového kornoutu. Skvěle se dá vzít s sebou.

Mezi teplými jídly se dá vybírat z kuřecího s grilovanou zeleninou, arašídovou omáčkou a rýže nebo z kari s rýží, baby kukuřičkami a hráškovými lusky. Přidat si můžete grilované kuřecí.

Mezi sezónní speciály patří salát s grilovaným halloumi sýrem a hráškovým pyré nebo grilované krevety s rýžovými nudlemi a lehce pikantní kokosovou zálivkou.

Single Origin – nová řada Ajala čokolád s původem

Brněnská čokoládovna Ajala už na trhu není žádným nováčkem, novinkou je ale řada Single Origin. Čokoláda v této edici je vyrobená z kakaových bobů nejlepší dostupné kvality v daném regionu. Ajala Single Origin zatím nabízí, jak chutná výběrová čokoláda z Haiti, Tanzánie a Dominikánské republiky.

„Každá Single Origin čokoláda je chuťový originál. Každý region má totiž svá specifika, jak a kde kakaové boby pěstuje a jak je zpracovává. To vše dává pak čokoládě nezaměnitelnou a pokaždé jinou chuť. A to je to, co nás na Single Origin nejvíce baví a co dělá zážitek z čokolády ještě větší. Navíc víme naprosto přesně, odkud kakaové boby pocházejí a kým byly vypěstované, a můžeme tedy s klidem říci, že při pěstování našeho kakaa nebyla pokácená ani jedna palma a že farmář dostal spravedlivě zaplaceno. A to je pro nás v Ajale moc důležité,“ vysvětluje, co všechno je schované v obalech s nápisem Single Origin, Filip Teplý, zakladatel čokoládové manufaktury Ajala.

Kakaovníky v Dominikánské republice jsou součástí lesních farem. Rostou společně s dalšími druhy ovoce a vysokými stromy, což kakau dodává jedinečnou a nezapomenutelnou chuť po zralém ovoci a sladkých oříšcích.

Čokoláda z haitského regionu Grand Nord chutná po zralých fících, třešních a jemně pražených oříšcích. Kakaové boby pocházejí z podniku PISA, jehož hlavním cílem je pomáhat se vzděláváním farmářů v oblasti pěstování kakaa a ekonomiky chodu farem. Do programu je zapojeno 1500 farmářů, z toho 400 žen.

Čokoláda z Tanzanie z distriktu Kilombero v regionu Mbingu je speciální nejen svou chutí. Sociální podnik Kokoa Kamili vykupuje kakao od okolních farmářů za důstojné ceny a pomáhá jim s vysazováním nových kakaovníků, stará se tak o udržitelný rozvoj regionu. „Výrazná ovocná chuť mi připomíná červené ovoce, lesní směs, třešně, chuť ovocného bonbónu. Je příjemně kyselá i sladká. Ke konci odeznívá zmiňovaná ovocnost a rozvine se lahodně čokoládová chuť,“ říká o této čokoládě Eva z týmu Ajala.