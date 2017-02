Pokud chcete ochutnat kvalitní čokoládu, v supermarketu ji nehledejte. Poohlédněte se ve specializovaných prodejnách. Prozradíme, co vše by měla taková čokoláda obsahovat a co by v ní naopak být nemělo.

Pokud se dáte na mlsání, zaměřte se na kvalitu. Pak si rozhodně nebudete muset dělat výčitky, protože taková čokoláda dokonce zdraví prospívá.

Výtečné kakaové boby jsou pěstovány na Madagaskaru, v Ekvádoru, Venezuele nebo v Indonésii. Velmi podstatný je také způsob výroby. Kvalitní čokoláda se vyrábí z kakaových bobů vybraných odrůd a ne z průmyslově zpracovaného kakaového prášku a másla doplněného příchutěmi. Vybraná čokoláda nepotřebuje tyto náhražky, protože díky šetrnému pražení a mletí přirozeně chutná po kakaových bobech. Jakostní čokoláda má jednoduché složení. Měly by v ní chybět složky jako stabilizátory, rostlinné tuky, větší množství cukru, aromata – mezi nimi třeba vanilin, dále lískooříšková pasta. Obsah kakaové sušiny by měl být vyšší než 50 %. Cena výběrové čokolády začíná na 80 korunách.

Také se vyplatí se dále zajímat o způsob výroby, třeba na internetových stránkách výrobce. „Ujistěte se, že výrobce používá kakaové boby, které vyrostly bez průmyslových zásahů. Důležité je také šetrné pražení, které zachová v bobech maximum jejich přirozené chuti a zdraví prospěšných látek, i poctivé mletí. Několikadenním důkladným mletím dosáhnete hladké tekuté hmoty, do které není třeba přidávat emulgátory jako třeba lecitin,” vysvětluje Filip Teplý, zakladatel čokoládové manufaktury Ajala.

I kvalitní čokoláda má samozřejmě řadu nejrůznějších variant. V pestré nabídce najdete oříšky, chilli, vanilku a řadu dalších surovin, které podtrhují unikátnost těchto zdravých sladkostí. Čokoláda také může mít regionální název jako belgická, švýcarská nebo italská čokoláda. Slovo „pravá” ale nemusí být zárukou kvality.

Zdroj: TZ Ajala

