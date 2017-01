Když jsem zjistila, že Gurmánka neboli Šárka Škachová chystá knížku, zbystřila jsem, protože její Rande s gurmánkou v české kuchyni je jednou z mých nejoblíbenějších a nejpoužívanějších kuchařek. Šárku Škachovou už znám dlouho prostřednictvím jejího blogu www.dolcevita.blog.cz a styl, kterým píše o vaření, mě uchvátil. Byla jsem zvědavá, jestli se stejné kouzlo dostane i do novinky.

Kuchařku ze vsi od gurmanka.cz vydal CPress koncem loňského roku. Už po prvním prolistování bylo jasné, že kniha opět nemůže zklamat. Šárka Škachová ji pojala jako procházku českou kuchyní během celého roku. Je rozdělená do 4 velkých kapitol. Každou kapitolu zahajuje krásné vyprávění, které se vztahuje k příslušnému období a dovolí člověku, aby se do něj vžil. Pokud se pak pustíte do receptů, můžete ho ocenit i z chuťového hlediska. A že je na co se těšit. Lákavé jsou už i samotné fotografie pokrmů, které, jak je u autorky obvyklé, přímo vybízejí k ochutnání. Velmi působivé jsou i ostatní fotografie, které doprovázejí text. S knihou Kuchařka ze vsi od gurmanka.cz dostáváte do ruky nejen skvělou kuchařku, ale také pohodového společníka, který vám vždy zpříjemní den a vyloudí úsměv na tváři.

Foodblogerka a publicistka Šárka Škachová vychází z tradičních receptů, kterým dodává moderní podobu. Recept je často uveden krátkým textem – jako je tomu například u Kynutých borůvkových knedlíků se žahourem:

„Kynuté borůvkové knedlíky s teplou borůvkovou omáčkou, to opravdu nepotřebuje žádnou zvláštní upoutávku. Při samotné zmínce o sladkém kulatém knedlíku se chuť nenechá dvakrát pobízet a sedne si na jazyk. Vydrží tam sedět tak dlouho, dokud ten knedlík s borůvkami nepřijde blíž. U nás doma se kynuté borůvkové knedlíky podávají s dvojitou porcí borůvek. Jedna se vejde do knedlíku jako nádivka, ta druhá se promění v lahodnou tmavofialovou omáčku. Takhle si ten náš borůvkový sen jíme po celý rok.”

Popisy přípravy pokrmů jsou velmi dobře srozumitelné a skvěle se podle nich vaří. Často je navíc recept doplněn dalšími tipy, takže získáte mnoho nápadů, rad a inspirace.

Kromě – už přes stránky knihy – voňavých knedlíků v kuchařce najdete jak polévky, tak i recepty s rybami, drůbeží, ovocné koláče a spoustu dalších dobrot. Jen pokud si budete chtít vyhledat nějaký konkrétní druh jídel, třeba polévku, budete si muset knihou trochu zalistovat nebo projet seznam receptů. Ale protože je listování knihou zážitek, vlastně si tak zpříjemníte čas.

Kuchařka Šárky Škachové Kuchařka ze vsi je více než příjemným průvodcem rokem, během kterého si budete moci vychutnat všechny ty laskominy.

Autorku samozřejmě najdeme i na blogu gurmanka.cz a už předem se můžeme těšit na další lákavé záležitosti, které si pro nás přichystá.

Vyzkoušet můžete třeba Staročeského houbového kubu tak, jak ho v knize uvádí Šárka Škachová. Kroupy jsou velmi zdravé a byla by velká škoda, nechat tuhle dobrotu jen na Vánoce.

Staročeský houbový kuba

Potřebujeme: 500 g velkých ječných krup, hrst sušených hub, 3 cibule, 3 stroužky česneku, 2 lžíce sádla, olej, sůl, pepř, kmín, majoránku.

Postup přípravy: Kroupy opláchneme, vložíme do hrnce se studenou vodou, osolíme, přidáme kapku oleje a vaříme pod poklicí cca 20 až 30 minut. Po uvaření necháme 5 minut dojít a potom ocedíme. Vezmeme zapékací mísu nebo jinou vhodnou nádobu a vymázneme ji sádlem. Do mísy dáme vařené kroupy a promícháme je se lžící sádla a česnekem utřeným se solí. Sušené houby předem namočíme, necháme okapat, pokrájíme na menší kousky a podusíme s kmínem na sádle. Osolíme, opepříme a vmícháme do krup. Cibuli nasekáme, osmahneme a přidáme ke kroupám. Okořeníme solí, pepřem a majoránkou. Takto připraveného kubu vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a po dobu 30 minut zapékáme.