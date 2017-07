Na knižní pulty se nedávno dostala nová kuchařka. Její autorkou je Petra Davidová a kniha dostala název po stejnojmenném blogu: Kitchen & the City.

A jaká je kuchařka, kterou vydalo nakladatelství Grada? Velmi pestrá. Stejně jako blog, na který, jak se přiznám jsem se dostala díky knize poprvé. Svůj blog začala psát Petra Davidová v roce 2015. Původně se mělo jednat pouze o asijské recepty. Jenže se všechno krásně zvrhlo do velmi rozmanitého repertoáru, kde je možno najít recepty pro nejrůznější příležitosti. Najdete takové, které se hodí v létě, i takové, které nejlépe doceníte v zimě.

Kuchařka Kitchen & the City s 84 recepty je rozdělena do kapitol:

saláty, předkrmy a polévky,

hlavní chody,

Asii,

dezerty,

svátky.

Z pokrmů nejen že nasytíte celou rodinu, ale i psí mazlíčky, pro které byly vytvořeny speciální recepty.

Kuchařka je tak trochu rodinným podnikem, fotografie má totiž na svědomí jedna z Petřiných dcer, lifestylová blogerka Dominika. Fotografie Petry Davidové a jejích dvou dcer dělají z kuchařky příjemnou, důvěrnou a pohodovou záležitost.

Když se pokocháte těmi krásnými fotografiemi a projdete si jednotlivé recepty, začnou se vám sbíhat sliny. A pak recepty konečně vyzkoušíte a ochutnáte. Já jsem sáhla po Limetkovém páji a Salátu s mangem a mandlemi. Podle všeho se ani zdaleka nejedná o poslední přípravu těchto dobrot. Abyste se navnadili, uvádím tyto recepty jako ochutnávku.

Že se nejedná pouze o názor mých nadšených chuťových buněk a očí dokazuje ocenění Food blog roku 2016 v kategorii Dezerty a pečení, které získala Petra Davidová za svůj blog Kitchen & the City.

Ochutnejte z kuchařky.

Salát s mangem a mandlemi

Ingredience na salát: 1/2 hlávky ledového salátu, 1/2 hlávky římského salátu, 1 červená kapie, 1 žlutá kapie, 1 zralé mango, plátky mandlí

Ingredience na zálivku: 1 chilli paprička ptačí oko, šťáva z 1/2 růžového grepu, 1 lžička dijonské hořčice, 1 1/2 lžičky medu, 5 lžic olivového oleje, sůl, pepř

Zálivka: Chilli papričku nasekejte najemno a všechny ingredience důkladně promíchejte v zavařovací skleničce s víčkem.

Salát: Zeleninu omyjte pod studenou vodou a nechte okapat, poté natrhejte oba druhy salátu do velké mísy, přidejte pokrájené papriky, mango a mandle a přilijte zálivkou.

Limetkový páj

Ingredience na korpus: 60 g změklého másla, 24 g + 12 g moučkového cukru, 1/2 vanilkového lusku, 100 g hladké mouky, 2 lžíce mletých mandlí, 1 žloutek

Ingredience na krém: 2 vejce, 80 g krupicového cukru, 100 ml šťávy z limetek (přibližně ze 3 kusů), 1 plátek želatiny namočené ve studené vodě 140 g másla

Ingredience na sněhovou pusinku: 100 g bílků, 150 g krupicového cukru

Korpus: Vyšlehejte máslo s 24 g cukru a semínky z vanilkového lusku, po částech přidejte suché ingredience a nakonec žloutek. Hotové těsto dejte na půl hodiny do lednice.

Těsto vyválejte a vložte do formy (pořiďte si s vyndávacím dnem, je super), zakryjte pečícím papírem a zasypte fazolemi. Takto naslepo pečte 16 minut v troubě předehřáté na 160 °C, poté odstraňte papír s fazolemi a dalších 12 minut dopékejte. Nechte vychladnout na mřížce.

Krém: V malém kastrůlku smíchejte vejce s cukrem a do směsi postupně přilévejte limetkovou šťávu. Za stálého míchání vařte na středním ohni, dokud směs nezhoustne. Odstavte a ještě párkrát promíchejte.

Z želatiny vymačkejte vodu a vmíchejte do citronového krému. Nakonec zašlehejte máslo dohladka. Krém nalijte na korpus.

Sněhová pusinka: Bílky s cukrem míchejte ve vodní lázni, dokud se cukr nerozpustí a směs nezíská smetanovou konzistenci. Horkou směs vyšlehejte na tuhý sníh.

Pomocí lžíce nebo cukrářského sáčku zakryjte limetkový krém sněhem a lehce oflambujte nebo dejte ožehnout do trouby pod gril rozpálený na 220 °C.