Jahody patří mezi velmi oblíbené ovoce. Aktuálně nadešel jejich čas, a tak je rádi využíváme co nejvíce. České jahody (pokud nemáte domácí, víme, kam pro ně) jsou báječně voňavé a na jazyku se rozplývají. Pokud byste rádi vyzkoušeli nějaký nový recept, můžete sáhnout po některém z nejžádanějších sezonních receptů z pražské rodinné kavárny Králík v rádiu.

Jahody potěší malé i velké strávníky. Ochutnejte Jahodový cheesecake, Jahodový sirup (pro přípravu domácí limonády), pro ochlazení v parném létě pomůže Jahodový nanuk. Samozřejmě nesmí chybět ani Jahodové knedlíky.

Jahodový cheesecake

Suroviny:

125 g rozpuštěného másla

200 g Bebe sušenek

6 plátku želatiny

400 ml 31% smetany

80 g cukru (moučka/krupice)

250 g sýru Buka/Lučiny/Philadelphie

300 ml jahodového sirupu

125 g rozpuštěného másla a 200 g rozdrobených Bebe sušenek spojíme dohromady a upěchujeme na dno dortové formy. Namočíme 5 plátků želatiny. Než želatina změkne, ohřejeme si cca 200 ml jahodového sirupu, do kterého po zahřátí vložíme želatinu. Tuto směs dále nezahříváme. Ušleháme 400 ml 31 % smetany s 80 g cukru a 250 g Buka/Lučiny/Philadelphie a smícháme s želatinou rozpuštěnou v jahodovém sirupu. Směs necháme ztuhnout. Pak nalijeme do dortové formy na upěchované Bebe sušenky. Zahřejeme dalších 100 ml sirupu, ve kterém rozpustíme 1 plátek želatiny, a po chvíli stydnutí přelijeme na vršek cheesecaku. Hotový dort dáme ještě v dortové formě ztuhnout do lednice na cca 8 – 12 hodin. Poté můžeme cheesecake vyjmout z dortové formy.

Jahodový sirup (pro přípravu domácí limonády)

Po zalití perlivou/neperlivou vodou v poměru cca 1:10 a přidání listů máty nebo meduňky získáme domácí jahodovou limonádu. Tento sirup lze také použít na přípravu cheesecaku.

Suroviny:

Jahody (čerstvé/mražené)

Cukr (můžeme použít i třtinový)

Voda

Tyto suroviny spolu vaříme v poměru 1:1:1. Pro lepší uvolnění chutí doporučujeme nejprve nechat ve velkém hrnci zkaramelizovat cukr, pak přilít vodu a teprve po rozpuštění zkaramelizovaného cukru ve vodě přidat ovoce a POMALU vařit. Poté necháme vzniklý sirup zchladnout. Komu vadí jahodová semínka, může sirup přecedit přes jemné sítko.

Jahodový nanuk

Suroviny:

1 kg jahod (čerstvých/mražených)

200 g cukru

250 ml převařené vody

Ovoce (pokud použijeme mražené, necháme ho trochu povolit) smícháme s cukrem a povařenou vodou, rozmixujeme. Nalijeme do formiček na nanuky, přidáme dřívka. Ta zastrčíme dostatečně dovnitř ovocného pyré, aby se nám pak nanuky lépe vyndavaly z formy, a dáme zmrazit.

Jahodové knedlíky

Suroviny na cca 2 porce (záleží na velikosti jahod):

250 g tučného tvarohu

cca 100 – 120 g hrubé mouky

1 vejce

špetka soli

Všechny ingredience smícháme a vzniklé těsto necháme chvíli odležet, ještě trochu zhoustne. Do těsta pak balíme po jedné jahody. Vaříme v osolené vodě cca 10 min. Hotové jahodové knedlíky přelijeme rozehřátým máslem nebo zakysanou smetanou a posypeme moučkovým cukrem.

Pokud je vám líto jahody na knedlíky vařit a raději byste je využili v syrovém stavu, podívejte se na výborný recept skvělé blogerky Kačí ze Smooth Cooking.

Můžete zapátrat v našem archivu a upéct si francouzský koláč s jahodami a rebarborou.