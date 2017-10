K podzimu bezpochyby patří jablka. Nedávno jsme vám přinesli článek o přínosu tohoto zdravého ovoce pro zdraví. Může se stát, že se jich urodí tolik, že nebudete vědět, co s nimi. Jednou z možností je vyrobit mošt. Poradíme, jak má tato stoprocentní ovocná šťáva vypadat a jaká jídla si z ní můžete připravit.

Příprava moštu

Když se rozhodnete pro přípravu moštu, měli byste určitě sáhnout po zdravých plodech. „Zpracovávaná jablka nesmí být napadena plísní, na jejíž výskyt poukazuje mykotoxin patulin. Legislativní limit je stanoven na hodnotu 50 mikrogramů – jedna miliontina gramu – na kilogram u dospělých osob. Jablka musí být před výrobou omyta vodou,“ vysvětluje Štěpán Chára z Bohemia Apple pro web Akademie kvality.

Pro mošty se nejlépe hodí třeba odrůdy vyšlechtěné v tuzemsku (například Rubín, Šampion nebo Topaz), ale také zahraniční odrůdy (třeba Golden Delicious, Idared, Jonagold nebo Gala).

„V České republice využíváme na moštování jablka, která nesplňují legislativní parametry určené pro prodej čerstvých jablek. Jedná se např. o jablka, která nemají správnou velikost nebo tvar a zákazníci by je nekoupili,“ objasňuje Štěpán Chára pro web akademiekvality.cz

Pro přípravu moštu se jablečná šťáva lisuje a pak většinou pasteruje. Odborník pokračuje: „Nejedná se o přidání žádných chemických látek, ale o zahřátí po určitou dobu na určitou teplotu, aby se zahubily patogenní (nežádoucí) mikroorganismy a zároveň se zajistila delší trvanlivost. Další výrazné úpravy se většinou již nedělají.

Jestliže z nápoje cítíte zkvašenost nebo případně pachuť po plísni, jedná se o špatný technologický postup. Takové výrobky by se na trhu neměly vůbec objevit. Zakalené jablečné šťávy nejsou známkou špatné kvality, ale signalizují způsob výrobního procesu. Jedná se totiž o šťávy nefiltrované, jež obsahují sediment, který ovšem není na závadu,“ radí Štěpán Chára.

Jak se dá skladovat mošt? Na krátkou dobu může být uchováván v PET lahvích, jinak aby měl být ve skle, Tetra Packu nebo třeba bag-in-boxech (speciálních plastových pytlích v krabicích).

Všechny podoby moštů je zapotřebí skladovat pokud možno v chladu, suchu a temnu. Sluneční záření mu škodí. Pokud je mošt uchováván v „bag-in-boxu“ nebo Tetra Paku a je pasterovaný, má trvanlivost až 6 měsíců od data výroby.

Skladování moštu

Pokud si koupíte mošt hotový, měl by splňovat požadavky platné legislativy. Kromě názvu výrobku a složení je to také tabulka nutričních hodnot.

„V případě, že byl výrobek pasterován, musí být tento údaj na výrobku uveden. Také nesmí chybět údaj o tom, jaký je obsah jednotlivých složek – u mixovaných šťáv poměry jednotlivých druhů, např. 50 % jablečné šťávy a 50 % hruškové šťávy. A co opravdu nezbytné? Informace, zda se jedná o šťávu z koncentrátu, nebo čistou ovocnou šťávu,“ zmiňuje výkonný ředitel společnosti Bohemia Apple.

Vaření z moštu

Mošt je dobrý na pití, ale můžete ho využít i při přípravě řady jídel. Zajímavě chutná, když například do ovesné kaše místo mléka použijete právě jablečný mošt. Podobně jako je svařené víno, můžete s voňavým kořením připravit také jablečný mošt. Inspiraci na další pokrmy nabídl také web akademiekvality.cz:

Trhané vepřové maso pečené v moštu

(20 min. + 4 hod. pečení)

Hledáte recept na oběd, kterým své hosty okouzlíte, ale zároveň nestrávíte hodiny v kuchyni? Pak je trhané vepřové ideální – upeče se v podstatě samo. Nejlépe chutná s kyselou okurkou a opečeným pečivem, třeba hamburgerovou bulkou.

Ingredience – 6 porcí:

800 g vepřové plece

250 ml jablečného moštu

2 stroužky česneku

1 menší cibule

5 lžiček mleté uzené papriky

pálivá paprika podle vlastní chuti

půl, pepř

Postup:

Vepřové maso dostatečně osolte, opepřete a ochuťte uzenou i pálivou paprikou. Pokud má maso vyšší tukovou vrstvu, několikrát ji nařízněte.

Vložte maso do pekáče, který lze přiklopit, a podlijte moštem.

Do pekáče přidejte oloupané a rozdrcené stroužky česneku a nasekanou cibuli.

Pekáč přiklopte a vložte do trouby předehřáté na 200 °C. Pečte 30 min. a poté snižte teplotu na 150 °C.

Pečte ještě 4 hodiny, nebo dokud se maso nebude rozpadat. V průběhu pečení maso občas přelijte moštem.

Hotové maso vyjměte a vidličkou natrhejte na vlákna.

Šťávu s česnekem a cibulí zredukujte, pokud to bude potřeba, a vmíchejte do masa.

Moštová bábovka

(20 min. + 40 min. pečení)

Věděli jste, že do bábovky můžete místo mléka nebo smetany použít jablečný mošt? Spolu se skořicí a strouhaným jablkem tvoří neodolatelnou podzimní kombinaci.

Ingredience – 12 porcí:

300 g polohrubé mouky

250 ml moštu

strouhaná kůra z 1 citronu

1 jablko

1 lžička skořice

3 vejce

100 g másla

1 kypřicí prášek do pečiva

100 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

Postup:

Formu na bábovku vymažte a vysypte hrubou moukou.

V míse smíchejte mouku, citronovou kůru, skořici, cukr, vanilkový cukr

a jablko nastrouhané na hrubém struhadle.

V druhé nádobě vyšlehejte vejce a vmíchejte k nim mošt a rozpuštěné máslo.

Spojte obě části a vypracujte z nich hladké těsto. To vlijte do formy a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 40 minut, nebo dokud bábovka není hotová. To můžete vyzkoušet pomocí špejle.

Zdroj: TZ Akademie kvality