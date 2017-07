Houbaři letos mají žně. Protože se houbám daří, určitě máte doma bohatou úrodu z lesa a možná nevíte, jak ji zpracovat. Poradíme, jak je dobře skladovat, abyste z hub měli radost i po zbytek roku.

V jednom z našich starších článků jsme se zaměřili na sběr léčivých hub. Ať už sbíráte jakékoliv houby, je zapotřebí s nimi vhodně zacházet. Protože se kvůli vysokému obsahu vody a bílkovin snadno kazí a plesnivějí, je zapotřebí tento hodnotný lesní produkt co nejdříve zpracovat. Pokud by se tak nestalo, mohl by mít jeho konzument zdravotní problémy. Na uchovávání se hodí pouze zdravé – mladé nečervivé a nerozmoklé houby. Čistěte je nasucho a nepropírejte ve vodě.

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy doporučuje: „Za čerstvé se považují volně rostoucí houby ne starší tří dnů, které se po sběru uchovávají v chladničce,“ vysvětluje Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy, což odpovídá spotřební lhůtě ustanovení § 22 vyhlášky č. 157/2003 Sb.

Připravíte si tedy smaženici, houbovou polévku, rizoto a další dobroty. Jenže zbývající část byste rádi uchovali na zimu? Houby můžete sušit, mrazit nebo nakládat.

Sušení hub

Sušit houby můžete několika způsoby. Vždy je třeba potraviny nejprve dobře připravit: očistit a nakrájet na slabé plátky. Pak je můžete dát sušit na síto, které umístíte do stinného, suchého a větraného místa. Nakonec je můžete dosušit v troubě při zhruba 50 °C. Pokud se budou houby sušit v troubě, je vhodné pro zničení hmyzích zárodků krátce (na pět minut) zapnout troubu cca na 80 °C.

Houby lze usušit i v sušičce.

Dobře usušené houby poznáte tak, že při lámání křupají. „Takto usušené houby se ukládají nejlépe do předehřátých sklenic s dobrým uzávěrem a ukládají do tmavého a suchého prostředí, kde, pokud se toho dočkají, vydrží skladem spolehlivě i několik let. Proč jsou na to lepší předehřáté sklenice – vyloučíme tím, že v některé sklenici zůstane vlhkost po předchozím vymytí,“ dodává Jarolímek.

Mražení hub

Pokud si nejste jisti, jestli se houby dají mrazit, pak je odpověď kladná. Můžete mrazit nejen syrové, ale i tepelně upravené. Obecně se doporučuje větší kusy vařit, alespoň krátce. Navíc když rozmrazíte nevařené houby, jsou pak patlavější.

„Syrové houby je však třeba uchovat v dokonale utěsněném obalu, jinak unikající vůně hub ovlivní v mikroklimatu mrazničky i ostatní potraviny,“ upozorňuje Hana Kunstovná, ředitelka odboru hygieny výživy Hygienické stanice hlavního města Prahy. Takto uchovávané houby by se neměly skladovat dlouho. Vhodné je zmrazené houby spotřebovat maximálně do půl roku, jinak ztrácejí na kulinářské hodnotě.

Zavařování hub

Opomenout nejde ani zavařování hub do skleniček. Důležité přitom je, aby houby byly předem krátce povařeny. Následně se samotné skleničky ponoří do vody o 100 °C, přinejmenším na 30 minut. Tak se zajistí likvidace všech bakteriálních zárodků. Dále si dejte velký pozor na dobré utěsnění víčka na skleničce, aby se dovnitř nedostal vzduch. Po otevření pak zkonzumujte co nejdříve.

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy