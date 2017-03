Itálie je země skýtající potěšení a pohodu na každém rohu. Moře, Alpy, krásné ženy, móda, úžasné jídlo a samozřejmě vynikající víno. Nabízí také dlouhou historii, a s tou je právě vinařské umění silně spjato. Vždyť Apeninský poloostrov je dokonce považován za kolébku vinných nápojů. Pojďme se tedy podívat po stopách slunné Itálie, a zjistěme, proč patří tamní víno mezi nejlepší na světě.

Začněme jasnými a přehlednými fakty. Itálie je v současné době naprostou vinařskou špičkou, co se týče kvality i produkce. Každoročně jdou hodnoty zisku z exportu vína do bilionů EUR. V roce 2015 dokonce dosáhl vývoz historického rekordu v hodnotě 5,4 biliónů EUR. To jsou obrovská čísla, a pro italskou ekonomiku také velmi důležitá.

A jak je to s kvalitou? Chuť opěvovaná znalci vína po celém není náhodou. Má za sebou obrovskou historii, která sahá až do dob 2 000 př. n. l.

Starověký Řím

Monumentální Starověký Řím je opředený mnoha legendami. Jistě všichni známe tu, o jeho vzniku a bratrech Romulovi a Removi. Jasným faktem ale je, že Římané pozvedli vinařství na post důležité součásti národního hospodářství. Klasické heslo „ženy, víno, zpěv“ bylo v Římě zkrátka velmi oblíbené a dokonce mělo své zastoupení v mytologii – a to bohem vína Bacchusem.

Za rozšíření vína téměř do celé Evropy, blízký východ a severní Afriky vděčíme právě rozsáhlým římským expanzím. To ještě podpořil tzv. Trajánův edikt, jež povoloval vojákům vysazovat vinice nejen u stálých hranic, ale také u předsunutých táborů.

20. století

Italské vinařství zažilo v 18. století v důsledku historické vývoje silný úpadek. A situace se obrátila až po 2. světové válce. Itálie se totiž v této době stala symbolem levného dovozového vína. To stačilo jako dobrý odrazový můstek zpátky na vrchol. V 60. letech totiž dochází k zavedení klasifikace, nejmodernějších postupů a změnám v legislativě. Výsledkem je dnešní doba, kdy je italské víno synonymem pro úžasnou chuť a svěžest s nádechem tradice i jedinečnosti.

Všechny tyto úžasné vlastnosti ucítíte ve vínech Danese Rosso Italiano a Víno Rosso Italiano!