Energetické kuličky v nejrůznějších podobách se hodí nejen na sváteční stůl, ale také kdykoliv, když budete potřebovat dodat sílu nebo si jednoduše zdravě mlsnout.

S knížkou jednoduše nazvanou Energetické kuličky přišlo nové nakladatelství Esence. Najdete v ní nejen sladké, ale i slané kombinace, které občas udiví. Dovedete si představit kuličky s brokolicí, lískovými oříšky a cibulí? Když pomineme mylnou představu, že kuličky musejí být sladké, získáme řadu zajímavých kombinací. Možná nebudete mít k dispozici všechny suroviny, návštěva některého obchodu se zdravou výživou by to ale měla vyřešit.

Na kuchařce je sympatická nejen řada velmi chuťově pestrých receptů, ale na své si také přijdou milovníci hodnotových údajů. Na začátku kuchařky najdete nejen přehled všech 7 slaných a 8 sladkých superkuliček, ale také přehled nejdůležitějších přísad a dalších ingrediencí. Dozvíte se tak, jak jednotlivé potraviny přispívají k vašemu zdraví a cizí názvy už nebudou jen bezvýraznými pojmy. Pokud vám přijde receptů málo, najdete v knize i vzorec přípravy kuliček, takže vaše fantazie se bude moci rozjet naplno.

Jednotlivé recepty obsahují nejen přehled hodnot, ale i upozornění, čím některá z obsažených ingrediencí posiluje organismus. Většina kuliček je doporučována vyrábět v mixeru, získáte ale i další informace k ruční výrobě, včetně některého dalšího tipu.

Praktická malá knížečka má v sobě spoustu zajímavostí a dokáže dobře obohatit a zpestřit nejen vaši sbírku kuchařek, ale i jídelníček.

Inspirujte se dvěma recepty z knihy.

Brusinkovofíkové kořeněné kuličky

Vitamíny B a zinek v mleté mace zvyšují vytrvalost

Na 16 kuliček: 125 celých mandlí, 125 sušených brusinek (neslazených), 125 g sušených fíků bez stopek, 1 lžička mleté maky, 1/2 lžičky mleté skořice, 1/4 lžičky mletého zázvoru , 1/4 lžičky nového koření, 1/4 lžičky mletého muškátového oříšku, 1 1/2 lžíce pomerančové šťávy

Všechny přísady dejte do robotu a mixujte asi 30 vteřin, až bude vše nadrobno rozsekané. Směs rozdělte na 16 stejně velkých porcí a pak z nich vytvarujte kuličky – je to snazší, když si navlhčíte ruce.

Před jídlem dejte kuličky na 1 hodinu do ledničky.

Povzbuzující tropické kuličky

Protizánětlivá kurkuma může ochránit před nachlazení a chřipkou.

Na 16 kuliček: 140 g sušeného manga, 30 g kustovnice čínské (goji), 140 g kešu oříšků, 60 g sušeného strouhaného kokosu + další na obalení, 1 lžíce mletého baobabu, 1 1/4 lžičky mleté kurkumy, 1 lžička šípkového prášku, 1 limeta, šťáva a kůra, 2-4 lžíce studené filtrované vody

Všechny přísady kromě filtrované vody dejte do robota a krátkými pulty rozsekejte najemno. Nechte motor běžet a postupně přilévejte vodu, až se začne směs spojovat a vytvářet kouli. Rozdělte ji na 16 stejně velkých porcí a vytvarujte z nich kuličky. Nasypte vrstvu strouhaného kokosu na zvláštní talíř a kuličky na něm obalte. Dejte je na hodinu do ledničky nebo je na 20 minut zamrazte, aby před podáváním ztuhly. Nejlepší jsou vychlazené, ale zrovna tak je můžete přidat do krabičky se svačinou nebo obědem a sníst někdy během dne!