Že se z jednoho těsta dá vytvořit celá škála zajímavých jídel, zní báječně. Spousta kreativity dala vzniknout labuchtí knize, která naláká nejednoho kuchařkého nadšence na skvělé výtvory.

Za netradičním počinem, který z vaření dělá skutečné umění, stojí foodstylistka Petra Frýdlová, designér Venny Hladik a fotografka Johana Pošová. Uskupení, které spolu úspěšně pracovalo již při řadě příležitostí, si dalo název La Buchta a pod stejným názvem a podtitulem Cesta z jednoho těsta na podzim vyšla i v nakladatelství Smart Press kniha.

Netradiční kuchařka začíná rozsáhlou encyklopedickou částí, kterou sepsala Jitka Rákosníková. Obsahuje řadu informací o základním těstu a jeho variantách, obsažených surovinách a jejich kvalitě. Čtenář získá informace o mouce, jejích druzích, ale i o tom, jak ušlehat bílky. Nechybí ani recepty na náplně a polevy. Na závěr dostanete i řadu rad k vlastnímu zpracování surovin. Tato první část kuchařky je velmi důležitá a může vysvětlit řadu předchozích nezdarů. Pokud si ji nastudujete, získáte v kuchyni daleko větší jistotu.

Pak už následuje více než 80 receptů.

Začínat tím nejtěžším jako jsou dorty, možná není to nejlepší, ale brzy po prostudování receptů zjistíte, že se takováto krása může povést i vám. Po koláčích a buchtách následují malé dezerty a bábovky. Nechybí ani několik slaných receptů. Nejrůznější variace dávají dohromady zajímavé kombinace (jablkový Tarte tatin asi znáte, co takhle Banánový tatin?) a nechávají prostor na rozlet vlastní fantazie.

O projektu si můžete přečíst také na www.labuchta.cz, kde naleznete i blog o jídle.

Takováto výpravná kniha, promyšlená do posledního detailu, může být zajímavým dárkem pro milovníky pečení. Je vytištěna na krásném papíře a fotografie jsou skutečně malými uměleckými díly.

Ukázka z knihy:

Citronovo-mandlové koláčky

Těsto

3 vejce, 150 g (jemného) krupicového cukru, 200 g másla + na vymazání, 100 ml mandlového likéru (amaretto), 100 ml smetany, 300 g hladké mouky, 1 lžička jedlé sody, strouhaná kůra a šťáva ze 2 citronů, špetka soli

+ 200 g mandlových lupínků

Troubu předehřejte na 180 °C. V míse ušlehejte buď ruční balonovou metlou, elektrickými metlami, případně v robotu s nasazenou metlou vejce s cukrem do pěny. Do ještě horkého rozpuštěného másla vlijte smetanu a likér, směs promíchejte s vejci s cukrem, přidejte všechny ostatní suroviny kromě mandlových lupínků a vše důkladně umíchejte do hladkého těsta.

Osm formiček o průměru 10 cm vymažte máslem a dno vyložte pečicím papírem. Na dno rozestřete mandlové lupínky, rozdělte těsto, uhlaďte ho, formičky postavte na plech, vložte do trouby a pečte asi 30 minut, až těsto hezky vyběhne a zezlátne. Koláčky nechte trochu vychladnout, pak je vyjměte z forem.

Čokoládový chilli chlebíček

Těsto:

3 vejce, 150 g (jemného) krupicového cukru, 200 g másla + na vymazání, 200 ml (polotučného) mléka, 300 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva (nejlépe bezfosfátového), špetka soli

+ 25 g kvalitního kakaa, 100 g kvalitní tmavé čokolády 70% (rozpuštěné), 1 lžička mletého chilli.

Čokoládový krém na naplnění: 500 g mascarpone, 300 g čokolády

Mírně zchladlou rozpuštěnou čokoládu vmíchejte ručně do mascarpone, vznikne krém hladké konzistence.

„Do Labuchtích receptů používáme jen tu nejkvalitnější čokoládu, u tmavé čokolády minimálně s obsahem kakaa 70%“

+ tmavá čokoláda na ozdobu

Nejprve si umíchejte krém na naplnění. Troubu předehřejte na 180 °C. Vejce oddělte. Žloutky utřete s cukrem, do ještě horkého rozpuštěného másla vmíchejte studené mléko, směs spojte s vejci, přidejte mouku s práškem, sůl, kakao, čokoládu a chilli a vše důkladně promíchejte. Bílky ušlehejte dotuha a opatrně je spojte s těstem.

Těsto vlijte do vymazané a papírem vyložené chlebíčkové formy o objemu 1,5 l (délka 25 cm). Vložte do trouby a pečte 35 až 45 minut, až chlebíček vyběhne a bude propečený. Nechte ho trochu vychladnout, dvakrát rozkrojte napříč na poloviny, spojte čokoládovým krémem a nakonec ho ozdobte hoblinami z čokolády.

Limetkový dort

Těsto:

6 vajec, 300 g (jemného) krupicového cukru, 400 g másla, 400 ml (polotučného) mléka, 600 g hladké mouky, 4 lžičky prášku do pečiva (nejlépe bezfosfátového), 2 špetky soli

+ dřeň z 1 vanilky nebo pár kapek vanilkového extraktu, kůra a šťáva z 5 limetek

Krém: 500 ml smetany ke šlehání, 500 g měkkého plnotučného tvarohu; kůra a šťáva z 1 limety, moučkový cukr podle chuti.

Troubu předehřejte na 180 °C. V míse ušlehejte buď ruční balonovou metlou, elektrickými metlami, případně v robotu s nasazenou metlou vejce s cukrem do pěny. Do ještě horkého rozpuštěného másla vmíchejte studené mléko, směs promíchejte s vejci s cukrem, přidejte všechny ostatní suroviny a vše důkladně umíchejte do hladkého těsta.

Těsto rozdělte do 4 odepínacích forem o průměru 15 cm vyložených papírem na pečení. Vložte je do trouby a pečte asi 30 minut. Po upečení nechte korpusy vychladnout a pak je seřízněte, aby byly rovné.

Na krém ušlehejte šlehačku a spojte ji s ostatními surovinami, oslaďte podle chuti. Krémem spojujte korpusy a celý dort jím potřete.

Pracny z hrníčku

Těsto

3 vejce, 150 g (jemného) krupicového cukru, 200 g másla + na vymazání, 200 ml (polotučného) mléka, 300 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva (nejlépe bezfosfátového), špetka soli

+ 25 g kvalitního kakaa, 2 lžičky směsi mletého hřebíčku, badyánu, skořice a zázvoru; 100 g mletých vlašských ořechů, 100 g kvalitní tmavé čokolády 70% (nalámané na kousky), strouhanka na vysypání

Troubu předehřejte na 170 °C. V míse ušlehejte buď ruční balonovou metlou, elektrickými metlami, případně v robotu s nasazenou metlou vejce s cukrem do pěny. Do ještě horkého rozpuštěného másla vmíchejte studené mléko, směs promíchejte s vejci s cukrem, přidejte všechny ostatní suroviny a vše důkladně umíchejte do hladkého těsta.

Do těsta zapracujte ořechy a čokoládu a rozdělte ho do hrníčků, předem vymazaných máslem a vysypaných strouhankou. Těsto vyjde na 10 až 12 hrníčků podle velikosti. Hrníčky postavte na plech a pečte 25 až 30 minut, až těsto vyběhne přes okraj.