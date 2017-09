Navštívili jste o v létě Itálii? Speciálně Řím je kouzelné místo, kde dýchá historie, ale také si ji můžete vychutnat gastronomicky. Nyní se také můžete porozhlédnout po tomto regionu prostřednictvím knihy kuchařky a blogerky Eleonory Galassové. Přestože tato rodilá Římanka žije v Paříži, je velmi povolanou osobou. Její titul Jak chutná Dolce Vita, který letos vydalo nakladatelství Slovart, je mnohem více než jen regionální kuchařkou.

Že je kuchařka Eleonory Galassové jiná, vidíte už z obsahu. Kapitoly jako Snídaňový obřad al bar, Merende, Oběd v poklusu, Rodinné obědy, Aperitivo, Romantické večeře, Večeře v ovzduší #foodhappiness, Slavnosti, Dorty & spol., Spižírna nebo Půlnoční mlsání mluví za vše a napovídají o velké kreativitě a náladovce. Ostatně, jak autorka říká: „Všichni mohou vyjádřit svůj názor a každý z chodů má příběh, jejž může vyprávět: jídlo je klíč k životu.”

Barevná římská kuchyně

Co všechno by měla obsahovat taková římská kuchyně, aby se mohla připravovat všechna ta krásná, voňavá a chutná jídla, napovídá kapitola Římská spíž. Kromě těstovin, pokud možno domácích, by v ní nemělo chybět víno na vaření, které pochází z místního venkova. Nezbytností jsou i čerstvé bylinky, rajčatová omáčka, sardelky, ricotta a řada dalších pomocníků voňavé kuchyně.

Názvy receptů jsou italské s českým překladem, díky tomu máte pocit, že Itálie je mnohem blíž.

Každá kapitola má úvod, který ji charakterizuje. Dozvíte se, jak správně objednat kávu, abyste dostali přesně tu, po které toužíte a spoustu dalších zajímavých rad. Ty také uvádějí všechny recepty. Většinou jsou psány takovým stylem, že už nahlédnutí k receptu začne ve vaší představivosti vyvolávat atmosféru nádherného historického Říma a startovat chuťové buňky. Eleonora představuje všechny klady i zápory milovaného města, i když samozřejmě těch pozitivních věcí na čtenáře pomrkává daleko více. Přestože recepty mají dvojjazyčný název, česká verze je větším písmem, takže při listování hned přesně víte, jaké jídlo kuchařka představuje. Ať už jsou to Dobré, ale ne moc hezké sušenky, Mozzarellový „sendvič”, Těstoviny zapékané s chřestem, pancettou a sýrem nebo spousta dalších dobrot. Při procházení receptů na vás vykukuje řada zajímavých kombinací surovin, stojí za vyzkoušení. Připravte si Kuře po římsku s paprikami, rozhodně nebudete litovat.

Gurmánské cestování Římem

Po knize Jak chutná Dolce Vita sáhnete nejen tehdy, když si budete chtít uvařit výborné italské jídlo, ale také tehdy, když se budete chtít vydat na cesty. I když to bude pouze prostřednictvím tohoto titulu. Kniha je totiž tak věrohodně vytvořena, že získáte důvěrný pocit z těchto míst. Spousta fotografií Davida Loftuse krásně dokresluje místní život. Je plná obrázků se starou architekturou, místními obyvateli a jejich úryvků ze života, samozřejmě nechybí ani množství fotografií s jídlem. Ze všeho dýchá štěstí, radost a zkrátka to pravé Dolce Vita. Když si budete chtít představit nádhernou atmosféru této jižní krajiny, stačí prolistovat pár stránek a vyhlédnout si nějaký ten chutný recept, který dotvoří vaši představivost. A pokud ho vyzkoušíte, nebude už dokonalému zážitku nic chybět. Ke sklence s vínem si můžete pak vzít třeba nějaký román, pokud bude z Říma, jedině dobře.

Pokud vás zaujal svět Eleonory Galassové, můžete se také podívat na její instagramový profil.

Ukázka z knihy

Pollom alla Romana con peperoni

Kuře po římsku s paprikami

Sora Lella (Elena Fabriziová) chodívala každý den na trh na Campo dei Fiori. Dokonce i když jí prodejce říkal „È speciale!” vždycky každou surovinu ochutnala, a jedině jestliže byla spokojená, koupila celou bedýnku. Potom ve své restauraci na Isola Tiberina připravovala tradiční římská jídla. „Kladu vám na srdce: když jste v Římě a dáváte si kuře, volte výhradně kuře po římsku!” Na tomhle pokrmu je speciální sladkokyselá chuť paprik vpíjející se do kuřecího masa. Vylepšuji ho ještě výraznými černými olivami a mandlovými lupínky na posypání. Okouzlující křupavý požitek z nezapomenutelného jídla.

Doba přípravy 10 minut, tepelná úprava 45 minut, pro 6 osob

4 lžíce extra panenského olivového oleje, 1 velká bílá cibule, nakrájená nadrobno; 2kg kuře z volného chovu, naporcované, nebo stejné množství kuřecích dílů, sůl a pepř, 120 ml bílého vína, 500 g drobných oválných nebo velkých rajčat z větvičky nakrájených nadrobno; 1 velká červená paprika, zbavená stopky, žeber a semínek, nakrájená na tenké proužky; 1 velká žlutá paprika, zbavená stopky, žeber a semínek, nakrájená na tenké proužky; 80 g vypeckovaných černých oliv, hrst bazalkových lístků, 50 g mandlových lupínků

V rendlíku na středním ohni rozehřejte polovinu oleje a 3-4 minuty opékejte polovinu cibule, až změkne. Do rendlíku přidejte naporcované kuře, zlehka osolte a opepřete. Opékejte 10 minut, občas obraťte, aby kuře ze všech stran mírně zhnědlo. Podlijte vínem, přiveďte k prudkému varu aa nechte odpařit alkohol, přidejte polovinu rajčat a stáhněte oheň na mírný. Nechte zvolna dusit nejméně 30 minut, až maso změkne a bude uvnitř hotové (poznáte to tak, že když nejsilnější část masa propíchněte grilovací jehlou nebo špejlí, bude vytékat čirá šťáva bez náznaku růžové).

Mezitím v jiném rendlíku rozehřejte zbývající olej a opečte na něm zbylou cibuli dozlatova. Přidejte papriky a opékejte za stálého míchání 5 minut, až změknou, přidejte olivy, polovinu bazalky a zbývající rajčata. Zvolna duste 30 minut, zatímco se dusí kuře.

Obsah rendlíku s hotovými kuřecími díly promíchejte s paprikovou směsí a zbývající bazalkou. Nechte mírně zchladnout a před podáváním posypte mandlovými lupínky.