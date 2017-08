Již 24. veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2017 PODZIM bude nezapomenutelným výletem do světa krásy, pohody i nových zážitků a zkušeností. Stejně jako dvě desítky tisíc pravidelných návštěvníků ani Vy si nenechte ujít návštěvu veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA v pátek 8. a sobotu 9. září v areálu PVA EXPO PRAHA – Letňany.

V nabídce bude několik stovek prestižních značek z oborů profesionální kosmetika, přístroje a vybavení pro kosmetické, kadeřnické a nehtové salony, wellness, spa, hotelovou péči i výrobky pro finální spotřebitele. Jedním z „hitů” bude opět přírodní péče. Odborníci na stáncích se budu věnovat anti-aging metodám, aromaterapii, péči o nohy, masážím, relaxaci, regeneraci i alternativním metodám péče o tělesné a duševní zdraví.

Největší trendy v líčení, účesech, odívání – look 2017/2018 budou prezentovány již tradičně v podání vizážistů Pavla Bauera i Štěpánky Podroužkové, stejně tak na podiu předvedou své úspěšné kadeřnické show Honza Hlaváček, Martin Loužecký, Romana Topinková, Honza Špilar a další úspěšní kadeřníci i výherci soutěží. Velkou oblibu si získaly módní přehlídky v podání řady českých miss a dalších známých tváří show businessu za účasti předních návrhářů, butiků a oděvních značek.

K programu budou nedílně patřit každoroční prestižní soutěžní klání. K „highlights“ patří Mistrovství České republiky v make-upu, pořádané Pavlem Bauerem. Pro kosmetičky a vizážistky je také přichystána nová atraktivní soutěž „Face Airbrush Make-up Open“. Pro šikovné kadeřníky – vybrané finalisty – je opět vyhlášena oblíbená soutěž napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 2018. Tradiční podívanou pro ženy i muže bude soutěž v naturálním fitness a pro nehtové designérky je připraveno každoroční Mistrovství ČR v nail designu.

Další novinkou ve veletržních soutěžích bude mezinárodní soutěž designérů Fashion Games, stejně jako první ročník soutěže pro zručné pedikérky „International Beauty Foot Cup Czech“, kde hodnota sponzorských darů pro soutěžící převyšuje 160 tisíc korun.

Nabídku široké palety zážitků ze světa krásy, módy a životního stylu zpříjemní nezapomenutelná atmosféra veletrhu, nabídky mnohých zkrášlovacích služeb zdarma či za velice příznivé ceny. Další zážitky může přinést i návštěva okolních akcí: veletrhu dekorací FOR DEKOR & HOME, veletrhu Sběratel, Minerály a drahé kameny a Bijou Expo.

Fotogalerii z předešlých akcí, videa, aktualizovaný program jakožto i další informace o veletrhu najdete na našem webu, ale i na webu veletrhu a Facebooku:

WEB: www.WorldOfBeauty.cz nebo www.BeautyExpo.cz nebo www.KosmetickyVeletrh.cz

Facebook: www.FaceBook.com/KosmetickyVeletrh

Co můžete v naší soutěži vyhrát?

Pět výherců získá: 2x VIP vstupenku na veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA podzim 2017.

Stačí pouze odpovědět správně na zadanou otázku.

Soutěžit můžete do 29. srpna 2017.

Výhry dodala:

Firma EXPOBEAUTY PRAGUE, s.r.o., pořádající veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 8. a 9. září 2017