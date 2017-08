Krásných romantických příběhů není nikdy dost. Úspěšná autorka Kristan Higginsová si připravila pro své čtenáře sérii z vinic. O prvním dílu volné série jsme už psali, nedávno vyšel díl druhý s názvem Dokonalá partie. A pro vás jsme ho připravili jako cenu do soutěže.



ANOTACE knihy: Kristan Higginsová Dokonalá partie

Honor Hollandová dostala od své celoživotní lásky kopačky. A jen o tři týdny později se její milovaný zasnoubí s její nejlepší kamarádkou. Honor se sice snaží dělat, jako by se jí to nedotklo, ale na maloměstě se stejně nic neutají. Z náhlého popudu (a také trochu z pomsty) navrhne šarmantnímu Britovi Tomu Barlowovi dočasné manželství z rozumu. Je to ale opravdu tak dobrý nápad? Začíná pro ni hektické období – snoubenec, kterého vlastně nezná, hádka s bývalou kamarádkou, náročná práce v rodinném vinařství. Naštěstí aspoň předstíraná láska funguje tak dobře, že by snad mohla být i pravá…

Nakladatel: Ikar, 299 Kč

