Spánek je považován za obyčejnou záležitost, která téměř nestojí za povšimnutí. Až do té doby, kdy začne způsobovat zdravotní problémy. Zdravý spánek je pro lidský organismus totiž velmi důležitý. Pomocí knihy Shawna Stevensona Spánek je umění můžete zjistit, jak dosáhnout kvalitního spaní.

V naší soutěži nabízíme 3 výtisky této knihy.

Soutěž končí 20. srpna 2017.



Ceny do soutěže věnovalo vydavatelství Euromedia.

ANOTACE knihy: Shawn Stevenson Spánek je umění:

Spánek je nezbytná součást života – posiluje imunitní systém, vyrovnává hladiny hormonů, urychluje látkovou výměnu, zvyšuje množství fyzické energie a zlepšuje mozkové funkce. To je jenom část důvodů, proč kvalitní spánek hraje nezastupitelnou roli v našem zdraví. Přesto ho řada lidí považuje za naprosto banální věc – do chvíle, kdy se projeví první potíže. A těchto potíží v poslední době přibývá.

Autor přichází s komplexním pohledem na problémy se spánkem a jejich důsledky a nabízí 21 základních strategií, jak zlepšit kvalitu spánku a být celkově zdravější, spokojenější i úspěšnější. Své rady shrnuje do čtrnáctidenního programu, který pomáhá upravit spánkovou hygienu a uvést jednotlivé poznatky do praxe.

Nakladatel: Euromedia – Esence, 376 str., 299 Kč

Přečtěte si ukázku z knihy.

Soutěžní formulář.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s pravidly.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít žádnou soutěž nebo zajímavý článek, podělte se o ně s přáteli.