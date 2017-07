Prostřednictvím knihy Johna Graye máte možnost odhalit vlastní nitro a ženy ho budou moci lépe pochopit. Naučíte se být šťastnější a vnímavější k životu. Co vše je oblivněno biochemií a jak nejrůznější věci změnit?

ANOTACE:

Cesta k nalezení modeního mužství a jeho vědomého prožívání v dnešním světě.

Praktický průvodce hlubinami mužského nitra, cesta k sebeuvědomění a lepším vztahům.

Od autora bestselleru Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, který vyšel v roce 1992.



Každý z nás je jedinečný a má své poslání. Co ale dělat, aby se nám jen nejen podařilo naplnit, ale ještě si přitom užívat radosti a těšit všechny kolem sebe. Nejnovější Grayova kniha je průvodcem, který vede muže na cestě poznání vlastního nitra. Učí je chápat smysl věcí i vlastního konání, nevyhýbat se emocím, učit se je rozpoznávat a naslouchat pocitům sebe i lidí kolem. Je to cesta k sebepoznání, k lepšímu, kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu.

Tato kniha přináší praktický plán, který pomůže správné poslání odhalit. Poslouží jako rádce na cestě k většímu porozumění sobě i jiným, ke šťastnějšímu, vnímavějšímu a plnějšímu životu.

Prozkoumáme také 12 vlastností moderní maskulinity, dozvíme se, co všechno je ovlivněno biochemií a jak lze nejrůznější věci změnit. Tahle cestovní mapa pomůže mužům čelit výzvám, které před ně moderní život ve své spletitosti staví.

Kniha ale zdaleka není jen pro muže, také ženy v každé kapitole najdou něco pro sebe. Vždyť, která by nechtěla manžela, přítele, příbuzného, podřízeného či šéfa lépe chápat, zatímco teď má občas dojem, že hledí na mimozemšťana. Dámy čeká mnoho praktických rad, jak poznat dobrého, kvalitního a důvěryhodného člověka a jak pomoct muži svého života, aby ze sebe vydal to nejlepší.

Nakladatel: Metafora, 256 str., 279 Kč

UKÁZKA: str. 89

Bedlivé naslouchání

Muž může poslouchat povrchně, ale také bedlivě. Bedlivě poslouchat znamená vnímat všechny dimenze hovořícího, jednak co říká, jednak co tím sleduje. Znamená to slyšet slova, vnímat emoce v nich skryté a zachytit celkový stav a rozpoložení druhého člověka: slyšet úplně všechno.

Uveďme si opravdu jednoduchý a jasný příklad. Jdete na rodinné setkání k rodičům. Když dorazíte, má matka většinu příprav hotových.

„S čím ti můžu pomoci?” zeptáte se

ƒ„Ále, už jsem skoro všechno udělala. Bývalo by skvělé, kdyby ses mě zeptal před hodinou. Udělej, co myslíš. Mně už je to jedno.” Posloucháte-li jen slova, můžete opáčit: „Bezva, mami. Jestli je ti to fakt jedno, hodím si nohy na stůl a dám si pivo.” Každému by však mělo být jasné, že slova neobsahují vše, co sdělují. Matka oznamuje, že se cítí rozmrzelá, opuštěná a frustrovaná. Vzdala se naděje, že budete plně přítomen.

Bedlivé naslouchání znamená vnímat její pocit, že ji nikdo nepodpoří, a ještě bedlivější naslouchání znamená pochopit, že neumí požádat o pomoc. Znamená to přijít k ní a pevně ji obejmout, v srdci se tiše vžít do jejích pocitů a teprve potom se porozhlédnout, kde je třeba přiložit ruku k dílu.

