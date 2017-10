Americká autorka Melanie Benjamin (1962) se věnuje historické a životopisné beletrii. Její prozatím poslední román Labutě z Páté avenue (The Swans of Fifth Avenue) propojuje láska k New Yorku, vyžilý a kontroverzní Truman Capote a distingovaná a elegantní dáma z vyšší společnosti Babe Paleyová.

„Povinná četba téhle sezóny, kterou si užijete s provinilým potěšením… Od proradného šarmu Trumana Capoteho až po tragický půvab Babe Paleyové, Melanie Benjamin tu do nejmenšího živoucího detailu vykouzlila jeden ztracený svět.“ – Michael Callahan „Melanie Benjamin postavila svůj příběh na skutečných událostech té doby, zachycuje nejšťavnatější skandály a nejdivočejší výstřelky.“ – Publishers Weekly

ANOTACE knihy: Melanie Benjamin Labutě z Páté avenue

Příběh kontroverzního přátelství spisovatele Trumana Capoteho, autora Snídaně u Tiffanyho, a celebrity Babe Paleyové

Ze všech hvězd newyorské smetánky září Babe Paleyová nejjasněji. Její dokonalá tvář pravidelně zdobí stránky časopisu Vogue, její vybraný vkus a styl všichni obdivují. Jak se zdá, Babe má všechno: peníze, krásu, osobní kouzlo, šperky, vlivné přátele, váženého manžela, nádherné rezidence. Pod spořádaným, elegantním zevnějškem však přebývá vášnivá, osamělá žena toužící po opravdové lásce a niterném vztahu.

Pak se objeví Truman Capote.

Drobný, zlatovlasý génius s gigantickou osobností doslova vpadne na scénu a pořádně zatřese s Babe a ostatními „labutěmi“, jak výstižně svou skupinku elegantních přítelkyň z nejvyšší společnosti pojmenoval.

Díky nim získá Capote výjimečný přístup do zákulisí manhattanské elity, přímo k nejužšímu kroužku mocných, opředenému skandály a drby.

Nepochybujíc o jeho oddanosti, Babe si ani ve snu nedokáže představit, jakou spoušť za sebou Truman zanechá. Když se z člověka ale jednou stane vypravěč příběhů, nepřestane jím být ani tehdy, když se mu v největší důvěře svěří někdo blízký…

Trumanova proslulost dosahuje vrcholu, když se na jeho hvězdný maškarní Černobílý ples (Black and White Ball) sjíždějí takové celebrity jako Frank a Mia Sinatrovi, Lauren Bacallová či Rose Kennedyová.

Velmi záhy však Truman Capote zažehne literární skandál, jehož zničující následky budou doznívat ještě mnoho let poté.

Nakladatel: Metafora, 399 Kč

