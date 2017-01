Audiotéka vydává k příležitosti narozenin našeho nejznámějšího režiséra Miloše Formana autobiografickou audioknihu Co já vím? a my vám spolu s vydavatelstvím nabízíme dvě audioknihy v soutěži.

Knihu o svém životě napsal Miloš Forman ve spolupráci se spisovatelem Janem Novákem. V předprodeji je možné získat jednu třetinu z celkové délky nahrávky. Kompletní audiokniha pak vyjde den před Formanovými narozeninami v pátek 17. února. Audioknihu načetl Hynek Čermák.



Soutěžit můžete do 13. února 2017. Audioknihu si budou moci výherci stáhnout 17. února 2017.



Ceny do soutěže věnovala audioteka.cz.

Anotace:

Miloše Formana netřeba představovat: do povědomí filmových fanoušků se zapsal už v šedesátých letech, kdy přispěl k zformování toho, čemu se brzy začalo říkat „nová vlna” českého filmu; po odchodu do exilu v USA se po počátečních hubených letech zařadil mezi hollywoodskou smetánku a jeho filmy jako Vlasy, Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus či Lid versus Larry Flynt už dávno patří do zlatého fondu světové kinematografie. Kniha vzpomínek je pak dílem stejně výrazným jako jeho filmy – řečeno slovy samotného Miloše Formana, jde o „můj život, jak ho prožil Jan Novák”. A že ten Formanův život stál za to.

„Forman je legenda! Znám filmy a divadla které dělal! Ale „Co já vím“ je pro mne překvapení! Ta samozřejmost, ta lehkost, ten odstup nad vším pachtěním! Ta věcnost života jednoho chlapa, který si „něco“ umanul! Je to odzbrojující životopis, ve srovnání s malostí všedních trápení. Je to příručka pro přežití! Je to návod, jak být šťastný! Je to román o pokoře! Je to výsměch všem, kteří jen čekají!! A v neposlední řadě, je to skvělá literatura, daleko překračující autobiografickou formu! Tlustá kniha o jednom frajerovi!“ řekl k audioknize její interpret Hynek Čermák.

Délka: 16 hod 6 min

Kategorie: Vzpomínky a biografie

Režie: Jakub Tabery

Mistr zvuku: Jan Kacian

Vydavatel: Audiotéka

Cena v předprodeji 299,- Kč do 16.2.2017

Cena 349,- Kč od 17.2.2017

Copyright © Miloš Forman a Jan Novák, 1994, 2013

Translation © Jiří Josek, 2013

Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka a Argo.

