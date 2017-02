Francouzská autorka Mireille Guilianová vystudovala francouzskou a anglickou literaturu a absolvovala Institut Supérieur d´ Interprétariat et de Traduction, kde získala osvědčení pro překladatelskou a tlumočnickou činnost v anglickém a německém jazyce. Mireille je i odbornicí na vína a přes dvacet let byla prezidentkou společnosti Clicquot Inc. a mluvčí Champagne Veuve Clicquot. Nyní se ale věnuje psaní inspirované svým životem s manželem, Američanem, žije v New Yorku a často se vrací do Francie, hlavně do Paříže a Provence. Francouzky netloustnou je velmi populární prvotinou a zahájila sérii Francouzky… S životním stylem Francouzek se můžete seznámit i dalších titulech Francouzky netloustnou – kuchařka, Francouzky umí žít, Francouzky zrají jako víno a Francouzky se umí otáčet.

O tři výtisky knihy Francouzky netloustnou můžete soutěži v naší soutěži.

Soutěžit můžete do 1. března 2017.



Ceny do soutěže věnovalo vydavatelství Euromedia.

ANOTACE:

Mireille jednoho dne odjela jako mladá štíhlá studentka do Spojených států a po několika semestrech se vracela do Francie s nebývalou nadváhou. Díky rodinnému lékaři se jí brzy podařilo vrátit k původnímu stylu života – a také vzhledu. Autorka na vlastní zkušenosti odkrývá tajemství francouzského paradoxu, který spočívá v tom, že právě Francouzky, jež jsou známé svým požitkářstvím, zůstávají až do vysokého věku štíhlé a vitální. Nevnucuje čtenářům konkrétní způsob stravování či dodržování jakési módní redukční diety. Poučně, zábavně i rafinovaně se vyznává ze své radosti z jídla i ze života. Učí, jak naslouchat svým potřebám, jak je uspokojovat a vychutnávat s mírou to, co nám každý den i prostřený stůl nabízí. Autorka nezapře svou vášeň pro gastronomii, neboť vyprávění doplňují recepty, mnohé zajímavosti o různých potravinách a spousta triků jak si uchovat získanou štíhlost. Chvílemi k nám promlouvá také jako psycholožka, potom jako lékařka, ale vždy je to žena, která miluje krásu, harmonii pestrých chutí a neodolatelných vůní a jež si málokdy odepře potěšení z pečiva, čokolády a šampaňského. Netýrejme se „zaručenými” dietami, ale naučme se hýčkat tak, abychom byli zdraví, šťastní, usměvaví a neztráceli energii.

Nakladatel: Euromedia – Esence, 280 str., 259 Kč



