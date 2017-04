Hygge je šťastný způsob života, který spočívá v prostém bytí. Kdo jiný by měl být autorem knihy o hygge než ředitel Institutu pro výzkum štěstí, Meik Wiking. Meik také patří mezi zakládající členy Latinskoamerické sítě pro politiku pohody a kvality života. Výsledky výzkumu byly zveřejněny ve více než 500 různých médií včetně The Washington Post, BBC, Huffington Post, The Times, The Guardian a mnoha dalších. Přednáší po celém světě, mj. se zúčastnil také konference TEDx. Jeho knihu Hygge u nás vydalo Nakladatelství Jota a vy nyní můžete soutěžit o jeden ze tří výtisků.

„Meik Wiking vychází z psychologického výzkumu, který ukazuje, že harmonické vztahy a čas trávený s blízkými, jedením a odpočíváním jsou těmi největšími spouštěči štěstí.“

ANOTACE:

Proč jsou Dánové nejšťastnějšími lidmi na světě? Odpovědí je hygge, říká Meik Wiking, ředitel Institutu pro výzkum štěstí v Kodani.

Hygge je pocit, který zažíváte během bouřky, když jste v pohodlných ponožkách schoulení na pohovce, přikrytí měkkou dekou. Je to ten pocit, když u stolu osvětleném svíčkami společně se svými milovanými jíte své oblíbené jídlo a povídáte si. Je to pocit, který se vás zmocní, když se s šálkem oblíbené kávy v ruce díváte na rudé ranní světlo na jasné modré obloze. Hygge je o atmosféře a prožitku. Je to o sdílení se s lidmi, které máme rádi. Pocit domova. Pocit bezpečí. Pocit vnitřního klidu a blaženosti.

Tato kniha vám nabídne rady a tipy, jak know-how nejšťastnějšího národa na světě můžete využít ve svém životě i vy.

* Udělejte si pohodlí. Dejte si přestávku.

* Buďte tady a teď. Vypněte telefony.

* Ztlumte světlo. Zapalte svíčky.* Nalijte si víno. Pusťte si svůj oblíbený film.

* Budujte vztahy. Udělejte si čas na své blízké.

* Přestaňte jíst jen a pouze zdravě. Dort je zcela rozhodně hygge.

* Žijte dnes tak, jako by už zítřek nikdy neměl přijít.

Praktický průvodce dánskou životní filozofií, který byl přeložen do 28 jazyků

Nakladatelství Jota, 288 str., 298 Kč



