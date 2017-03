O Sedmilhářkách je v poslední době hodně slyšet. Poprvé vyšla kniha česky v roce 2015. Před pár dny uvedla televizní stanice HBO první díly minisérie podle této knihy, natočené ve hvězdném obsazení. Ikar vydal nyní Sedmilhářky ve druhém vydání a my vám 3 výtisky nabízíme v soutěži.

Soutěžit můžete do 20. března 2017.



Ceny do soutěže věnovalo vydavatelství Euromedia.

ANOTACE:

Jane je hloubavá, do sebe uzavřená šedá myška a v životě to vůbec nemá jednoduché, protože sama vychovává pětiletého syna. A ten se teď navíc začal ptát po svém tátovi. Madeline je velká parádnice a přitom neřízená střela. Momentálně jí ztrpčuje život její exmanžel: po letech si zničehonic vzpomněl, že by se mohl taky podílet na výchově jejich společné dcery. Celeste je věčně zasněná, poněkud vynervovaná místní kráska. Co ji ale může trápit, když má tak hodného, hříšně bohatého manžela a přepychový dům? Snad jen ta jejich dvojčata jsou občas na zabití. Každá z nich je úplně jiná, a přesto jsou nejlepší kamarádky. Jsou však k sobě skutečně upřímné? Vždyť i drobné lži a polopravdy můžou časem vyústit v obrovskou tragédii. Román světově úspěšné autorky bestselleru Manželovo tajemství je příběhem tří matek, jimž se jejich na pohled všední životy krůček za krůčkem nebezpečně vymykají z rukou. HBO natáčí podle této knižní předlohy minisérii s Nicole Kidmanovou (Celeste) a Reese Witherspoonovou (Madeline) v hlavních rolích.

Nakladatel: Euromedia – Ikar, 440 str., 279 Kč



