14. září vstupuje do kin filmové zpracování knih bestsellerového autora Vince Flynna. Připravte se na akční jízdu…

Flynn se sice filmu nedožil, ale určitě by se mu líbil. Filmaři si vybrali román, který je sice jedenáctý v pořadí, dějově se ale vrací k úplným začátkům hlavního hrdiny, Mitche Rappa. Vysvětlují, jak a proč se z něj stal operativec CIA a postrach všech teroristů.

Ve filmu Mitche ztvárnil celkem neznámý Dylan O´Brien (byl vidět jen ve fantasy seriálu Vlčí mládě). Poté, co mu teroristi zabijí snoubenku, se užírá vztekem a nenávistí k fanatikům, co se ohánějí svatou věcí. Jeho až maniakálního zápalu využije CIA, přesněji zástupkyně ředitele Irene Kennedyová (Sanaa Lathan). Přetáhne Rappa do své elitní party, ale ten ještě musí projít výcvikem u drsňáka Stana Hurleyho (Michael Keaton). Keaton si nedávno zahrál padoucha v novém Spidermanovi a ani tady není tak úplně kladný, jeho metody jsou jaksi diskutabilní, takže mu toho bývalého SEALa věříte. (Možná i občas ukradne pár scén jen pro sebe.)

Film má krom úvodu i zápletku, kterou představuje ukradené plutonium a očividné snahy sestavit s ním jadernou bombu. Rapp, Hurley a CIA jdou po stopách objednatelů z Istanbulu až do Říma. Zlý hoch s bombou (Taylor Kitsch) je ale stále o krok napřed. Jak to dělá?

Když jsem zjistila, že film má stopáž 112 minut, zděsila mě ta délka. Ale v sále pak ten čas utekl jako nic, záhadně zmizel – neustále bylo na co koukat, a když se zrovna síly chvilku pouze přeskupovaly, mohli jste se vsadit, že Mitch se zase vykašle na rozkazy a bude malér, bitka, přepadení nebo rovnou masakr. S Rappem se nenudíte, protože si jede hlavně po svým.

Cynikové mohou tvrdit, že co do akčních filmů už nejde vymyslet nic nového. Americký zabiják ale může nabídnout minimálně velkolepé finále, při kterém zatajíte dech, plus Hercula Poirota alias Davida Sucheta v roli ředitele CIA. Fanoušci knižní předlohy žádné přemlouvání nepotřebují, pro ně je účast v kině samozřejmost.

Je jasné, že filmaři by rádi sérii Vince Flynna využili i v dalších letech – řada má už 16 dílů a zápletky by si z nich určitě vybrali. Uvidíme, jak si film povede v kinech…

A pro ty, kteří si chtějí ověřit, jestli a jak moc se scénáristi odchýlili od předlohy, nakladatelství BB art vydává dotisk Amerického zabijáka s filmovou obálkou.

American Assassin, USA 2017

Česká premiéra: 14. 9. 2017

Režie: Michael Cuesta

Hrají: Dylan O’Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, Scott Adkins, Shiva Negar, Sanaa Lathan, David Suchet, Mohammad Bakri, Joseph Long a další.

Délka: 112 minut

Anglicky (české titulky)

Oficiální česká stránka filmu: http://www.freeman-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-171943

Oficiální stránky: https://www.facebook.com/AmericanAssassin/, https://twitter.com/vinceflynnfilm