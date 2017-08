Když plánujete výlet do severozápadních Čech, máte spoustu možností. My začali v Klášterci nad Ohří. Navštívili jsme zámek, prošli se jeho parkem, ochutnali minerální pramen a vrhli se do vody.

Na zámek

Nohy vás mohou nejprve zanést do zámku, který nabízí tři prohlídkové okruhy. Jeden z nich je určený dětem, ale expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého určitě bude bavit i dospělé. Pokud se na zámek vydáte v sobotu, nejspíš se vám stane, že se tu svatby budou míjet jak na běžícím pásu. Děti budou z koncentrace „princezen” nadšené. Příznivým faktem přitom je, že zámek je přístupný celoročně. Za prohlédnutí stojí i jednopatrový letohrádek Sala terrena naproti zámku.

Po prohlídce zámku se můžete vydat na příjemnou procházku anglickým parkem, která nabízí kouzelné výhledy – především na Ohři.

Za lázeňstvím i porcelánem

Výlet do Klášterce nad Ohří se může stát i relaxačním pobytem. Město je totiž také lázeňským centrem. Vychutnat si můžete také jeden ze tří lázeňských pramenů, které jsou čerpány v lázeňském parku: Pramen Evženie, Městský pramen a Klášterecký pramen. Tyto minerální vody působí dobře na trávicí trakt a podporují metabolismus tuků a cukrů. Využívání minerálních pramenů tu sahá až do roku 1881 a za koupelemi jezdí ti, kteří mají problémy s pohybovým aparátem a pro prevenci kardiovaskulárních chorob. V lázeňském areálu se krásně relaxuje, můžete obdivovat i místní architekturu, ale také se tu výtečně najíst v Restaurantu Peřeje.

Od lázeňského areálu se můžete vydat podél hlavní silnice zpátky směrem k zámku a přitom si prohlédnout krásné náměstí se Sloupem Nejsvětější Trojice a navštívit Muzeum hodin.

Porcelán je ve městě všudypřítomný. Najdete ho nejen v zámku jako jeden z prohlídkových okruhů, ale také v podobě podnikové prodejny porcelánky Thun.

Při parném létě se toužíte pořádně vybahnit. To se vám sice může podařit v Ohři, za čistou vodou ale zamiřte do místního aquaparku.

Kam dále?

Z Klášterce nad Ohří se můžete vydat třeba do Kadaně nebo se vydat na zříceninu hradu Hasištejn. Dále mohou vaše kroky směřovat do Jirkova a prohlédnout si místní zámek Červený Hrádek nebo vilu Kludských.