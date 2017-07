Letošní dovolenou můžete pojmout netradičně a vydat se po krásách České republiky trochu jinak. Vydejte se za tajemnem. Nakladatelství Euromedia – Universum totiž pustilo na knižní trh další díl Rodinných toulek, titul Nejkrásnější výlety na tajemná místa (2017). Jestli máte rádi záhady, dobrodružství, ale také pro strach uděláno, čeká na vás 40 cílů.

Tajemné výlety

Cyklus Rodinné toulky už má řadu úspěšných dílů jako 50 výletů do historie nebo Nejkrásnější výlety do podzemí. Tentokrát zvou Petr David a Vladimír Soukup do tajemných míst, ve kterých se vám bude tajit dech. Je třeba říci, že většina míst získala svou popularitu na základě pověstí v dobách dávno minulých. Protože si je vyprávěla již řada generací před námi, a jak víme, často si k zajímavé události každý z nás něco přidá, je potřeba brát vše s rezervou. Nic ale nebrání tomu vydat se vstříc vyprávění minulosti.

Na skok v každé části republiky

40 hlavních míst se nachází po celé republice. Vybírat tedy můžete ze všech krajů. Praha nabízí děsivý hřbitov nebo posvátný pahorek na Pražském hradě. Dozvíte se, že nedaleko Prahy se nacházela snad nejstarší česká škola čarodějů plná starých zpěvů, věšteb a kouzel. Milovníci ufonů si přijdou na své v Klášterci nad Ohři. V Trutnově zase příznivci vyprávění o upírech, založeném na skutečné události v 16. století. Pokud si myslíte, že za menhiry musíte třeba do Bretaně, opak je pravdou. Největší český menhir Zkamenělý pastýř najdete u Klobouk nedaleko Loun. Pátrat můžete po těle Jakuba Krčína v Obděnicích, při silnici č. 106 Sedlčany-Petrovice, nebo po tajemném stínu mnicha v jihlavském podzemí. Tajemná je i Hranická propast. V roce 2016 byla naměřena hloubka 404, čímž se stala nejhlubší zatopenou propastí na světě, podle všeho ani tato hodnota není konečná a vypráví se o tom, že Hranická propast je bezedná. Zkrátka o zajímavá témata na cestování po republice není nouze.

Knižní průvodce na cesty

Až se za nimi vydáte, určitě si tuhle praktickou knížečku, vytištěnou na krásném pevném papíře, přiberte s sebou. Prostřednictvím ní získáte řadu tipů přímo v dané oblasti. Kromě malé mapky je vždy v příslušné kapitole řada zajímavostí o lokalitě, pověsti a nechybí ani praktické turistické informace. Vše je doplněno několika zdařilými fotografiemi.

Autoři titulu skutečně mají o čem vyprávět. A stále se jim to daří na výbornou.