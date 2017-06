Praha okouzluje turisty z celého světa, všichni naše hlavní město vyzdvihují a zbožňují. Známe jej však my sami, obyvatelé Prahy či republiky? Knižní duo Praha Neznámá dává šanci poznat opomíjené kouty krásné a hrdé metropole.

Petr Ryska, autor nyní již dvoudílné publikace Praha Neznámá a Praha Neznámá II, uchvátil milovníky Prahy, architektury i zajímavostí již v roce 2013, kdy založil stejnojmenný blog. Ten posléze přerostl ve velmi sledovanou webovou stránku, z níž díky nakladatelství Grada vznikla kniha. A nyní se může autor pyšnit už druhým dílem. První díl vyšel v roce 2016, druhý letos.

Ryska bere své čtenáře na virtuální výlet po skrytých koutech Prahy, a zároveň ponouká k vlastnímu objevování. Vydejte se s knihou Praha Neznámá do míst, kde jako by se zastavil čas. Chátrající Barrandovské terasy ani zubem času neztratily svou pyšnou krásu, ve Střešovičkách se lze pokochat krásou města bez turistů a v klidu. Odvážnější se mohou ztratit v malebném Novém světě, tzv. pražském Montmartru. Autor zve do částí města, kam obyčejný turista jen tak nezabloudí a přitom je to věčná škoda.

V novém, druhém pokračování, přidává další místa, kam stojí zato se vydat ve všední den i svátek. Projít se můžete kolem nenápadných i majestátních usedlostí a vil v Tiché Šárce, po slavných trampských osadách, ale také romantickým okolím Dubče.

Knihu si můžete užít z tepla svého křesla, s kávou v ruce si počíst o tajemných zákoutích. Mnohem raději ale doporučuji využít Ryskova vyprávění, i bohaté doprovodné barevné fotodokumentace, jako regulérního turistického průvodce a na zmiňovaná místa se vydat. Pochopíte totiž, kolik kouzelného a nepoznaného se v Praze i jejím širším okolí skrývá.

Jednou z deviz knihy je autorovo umění spojit kusé popisy a dobové informace s emocemi nabitými názory a zážitky. I když se tedy nevydáte na vycházku, autor vám umně přiblíží, jak se na popisovaném místě cítil a proč.

A nyní se již nenechte rušit a zajděte do míst, kam obyčejné průvodce nezvou, ale odkud si odnesete neochvějný pocit, že Praha je skutečně jedním z nejkrásnějších měst Evropy.